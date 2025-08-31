De necrezut! Soranei Cîrstea i-a fost furat trofeul cucerit la Cleveland

, fiind învinsă de Karolina Muchova, însă românca a primit și o altă veste extrem de neplăcută. a dispărut, iar sportiva a transmis un mesaj pe rețelele sociale în încercarea de a reintra în posesia acestuia.

Trofeul cucerit de Sorana Cîrstea la Cleveland a fost furat

Trofeul Soranei Cîrstea a fost furat de la hotelul Fifty Sonesta din New York, unde aceasta a fost cazată în perioada în care a participat la US Open. „Rog persoana care mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera de la hotelul Fifty Sonesta să îl înapoieze. Nu are nicio valoare materială, doar una sentimentală!

Aș aprecia foarte mult acest lucru! Mulțumesc”, a transmis sportiva pe contul de . , care mai cucerise în carieră alte două titluri WTA, la Tashkent în 2008 și la Istanbul în 2021.

Românca nu a pierdut niciun set pe parcursul competiției, unde le-a învins pe Moyuka Uchijima, Jil Teichmann, Liudmila Samsonova, Anastasia Zakharova și Ann Li. În finală, contra sportivei din SUA, Sorana Cîrstea s-a impus cu 6-2, 6-4, la capătul unei partide care a durat o oră și 26 de minute.

Sorana Cîrstea, eliminată de la US Open de Karolina Muchova

Sorana Cîrstea și-a început parcursul la ediția din acest an a US Open cu o victorie în duelul cu Solana Sierra, 7-5, 6-0, însă din nefericire românca a fost eliminată în turul 2, unde a cedat cu 6-7, 7-6, 4-6 contra numărului 13 mondial, Karolina Muchova, într-un meci care a durat aproape trei ore.

La final, sportiva din Cehia a vorbit despre victoria obținută. „A fost un meci nebun de la început până la final. Nici măcar nu știu cum am câștigat, dar cumva am scos-o la capăt. Am încercat să rămân pozitivă, deși în multe momente acest lucru nu s-a văzut în jocul meu”, a declarat Muchova.