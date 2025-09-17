De necrezut! Spania poate fi interzisă la Cupa Mondială de propriul Guvern! Care este motivul

Lovitură cu mai puțin de un an până la startul campionatului mondial. Guvernul spaniol a lăsat să se înțeleagă că ar putea boicota turneul final organizat de Statele Unite, Canada și Mexic dacă Israelul se va califica, ca o formă de protest împotriva genocidului din Gaza.

Spania anunță că ar putea boicota Campionatul Mondial din 2026!

Prim-ministrul socialist Pedro Sánchez și miniștrii săi consideră că echipele israeliene ar trebui excluse din competițiile sportive internaționale, urmând modelul echipelor ruse, cărora li s-a interzis participarea după invazia Ucrainei în februarie 2022.

Patxi López, purtătorul de cuvânt al Partidului Socialist din Congresul Deputaților, a sugerat că selecționata Spaniei ar putea boicota Cupa Mondială din 2026. „Vom analiza situația la momentul potrivit”, a declarat politicianul basc.

Israel e pe locul 3 în grupa de preliminarii, la egalitate de puncte cu Italia, și ar putea prinde un loc la baraj, acolo unde va juca și naționala României. Sunt șanse destul de mari să vedem reprezentativa de seniori a Israelului la campionatul mondial de anul viitor.

Ibericii protestează ferm împotriva genocidului din Gaza

Spania și-a exprimat intenția de a boicota și următoarea ediție a Eurovisionului, dacă Israelul nu va fi exclus, urmând exemplul unor țări precum Irlanda, Islanda, Slovenia și Țările de Jos.

. Până în septembrie 2025, Ministerul Sănătății din Gaza raporta aproape 65.000 de decese și peste 165.000 de răniți, majoritatea civili, inclusiv femei și copii.