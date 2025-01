Rapidul s-a pregătit în Dubai pentru reluarea SuperLigii României, acesta fiind primul cantonament alături de antrenorul Marius Șumudică, care a preluat echipa din mers după demiterea lui Neil Lennon. Giuleștenii revin în noaptea de joi spre vineri în țară, dar fără unul dintre cei mai importanți jucători.

De necrezut! Titularul Rapidului a rămas în Dubai! Nu a putut zbura cu întreg lotul

Rapidul a evitat Antalya pentru perioada de pregătire din această iarnă, iar Marius Șumudică și elevii săi au fost plecați în Dubai, acolo unde a avut loc cantonamentul. Giuleștenii s-au pregătit intens și speră să își îndeplinească obiectivul și anume să se califice în play-off.

La plecarea de pe aeroportul din Dubai, Alexandru Pașcanu, unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui „Șumi”, și-ar fi pus pașaportul în bagajul de cală, motiv pentru care ar fi rămas în aeroport, fără a avea posibilitatea de a urca în avion, anunță .

Giuleștenii joacă primul meci din 2025 în cursul zilei de luni, pe Giulești, contra celor de la Poli Iași. Rapidul are nevoie de victorie pentru a ține aproape de zona de play-off, acesta fiind și obiectivul formației antrenate de Marius Șumudică.

Alexandru Pașcanu va reveni de unul singur în țară, cu un zbor programat în cursul zilei de vineri, cu ora de plecare 15:35. El va pierde o zi de pregătire înainte de primul duel din SuperLiga pe anul 2025. Un jucător care a lipsit la pregătirea din iarnă .

Delegația Rapidului nu a avut parte de un final de cantonament liniștit. Așa cum a anunțat FANATIK, aceștia ! Marius Șumudică a izbucnit nervos și a căzut la un acord cu cei din hotel ca jucătorii și staff-ul să rămână acolo până la ora 20.

Alexandru Pașcanu a dezvăluit că a fost aproape de transferul la Rayo Vallecano

Alexandru Pașcanu a jucat destul de mult timp în Spania, acolo unde a fost legitimat la Ponferradina și Sporting Gijon. În cadrul emisiunii „Suflet de rapidist”, fotbalistul giuleștenilor a dezvăluit că a fost aproape de transferul la Rayo Vallecano, echipa unde evoluează acum Andrei Rațiu.

„Am avut oferte din La Liga. S-au întâmplat niște chestii de la echipă. Nu au vrut să mă lase, au cerut prea mulți bani. Am rămas acolo încă un sezon. Nu am ce să regret. Eu nu mai puteam să fac nimic în momentul acela.

Depindea strict de club. Am fost dorit de Rayo Vallecano. Pentru un jucător nu este ușor, mai ales când ai oportunitatea vieții să te duci să joci într-un campionat în care îți dorești.

Cu toate acestea, eu consider că am făcut un sezon foarte bun pe plan personal. Au fost mulți jucători noi care nu s-au legat. După aceea a fost demiterea antrenorului și am retrogradat. De acolo am plecat împrumut la Sporting (n.r.- Gijon) și mai încolo am ajuns la Rapid”, a explicat Pașcanu la „Suflet de rapidist”.