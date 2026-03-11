De necrezut! Un fan al Barcelonei avea bilet pentru meciul cu Newcastle din Champions League, dar a ajuns să urmărească o partidă din liga a treia. Cum a fost posibil

ADVERTISEMENT

FC Barcelona a jucat marți seară pe terenul lui Newcastle United în prima manșă a optimilor din UEFA Champions League, iar duelul de pe St. James Park s-a încheiat la egalitate, 1-1, catalanii egalând la ultima fază dintr-un penalty transformat de Lamine Yamal. Un fan al echipei blaugrana și-a cumpărat un bilet pentru acel meci, dar a călătorit la stadionul greșit și a ajuns să urmărească o partidă din League One, divizia a treia din Anglia.

Un fan al Barcelonei a călătorit la stadionul greșit și a urmărit o partidă din divizia a treia a Angliei

Suporterul Barcelonei a ajuns marți seară la St. James Park, însă nu la arena celor de la Newcastle, ci la stadionul lui Exeter City, care poartă același nume. Distanța dintre cele două este una uriașă, de 550 de kilometri, așadar acesta nu ar mai fi putut să ajungă la Newcastle pentru a urmări partida de Champions League. Până la urmă, reprezentații clubului Exeter i-au oferit fanului un bilet la partida pe care echipa a disputat-o marți seară contra celor de la Lincoln, în etapa a 26-a din League One, divizia a treia engleză.

Meciul a început la ora locală 19:45 (21:45 în România), așadar cu un sfert de oră înainte de . Povestea incredibilă a fost dezvăluită chiar de către cei de la clubul Exeter City pe rețelele sociale. „Unul dintre voluntari a venit la birou să ne spună că acest băiat a ajuns la stadion și se aștepta să o vadă pe FC Barcelona.

It was a tale of two cities and two very different football grounds for an fan who turned up at the wrong St James Park last night 🏟️ The Spanish supporter, who made the journey to Devon from London, turned up at the turnstiles of Exeter City’s Adam Stansfield stand… — Exeter City FC (@OfficialECFC)

Nu vorbea engleză foarte bine, dar din ce ne-am dat seama, venise de la Londra. Cred că a pus ‘St. James Park’ pe GPS-ul de pe telefon și doar a urmat pur și simplu instrucțiunile. A fost foarte dezamăgit și puțin jenat. Dar, i-am oferit un bilet și a putut să urmărească un meci pe adevăratul St. James Park. E binevenit oricând”, a declarat Adam Spencer, oficial al grupării din Anglia. Exeter City, aflată pe locul 16, a cedat cu 0-1 contra liderului Lincoln.

Barcelona, meci dificil pe terenul lui Newcastle

, însă partida din turul optimilor a fost una foarte dificilă pentru catalani. Echipa antrenată de Eddie Howe a avut mai multe faze de poartă și a reușit să deschidă scorul în minutul 86, prin Harvey Barnes.

Egalarea a sosit la ultima fază a meciului. Malick Thiaw l-a faultat în careu pe Dani Olmo, iar Lamine Yamal a transformat lovitura de la 11 metri. Returul de pe Camp Nou se va disputa miercuri, 18 martie, de la ora 19:45. Echipa care se va califica în sferturi va întâlni învingătoarea din „dubla” Atletico Madrid – Tottenham. .