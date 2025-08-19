„De neînțeles”. Cele două meciuri din ultimele zile care l-au lăsat mut pe Dumitru Dragomir. E vorba de Craiova și de CFR! „Am luat pastile când am văzut”

Dumitru Dragomir a analizat la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” două partide incredibile disputate în ultimele zile de echipele românești: și .

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir, lăsat mască de două partide

Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 în prima manșă a „dublei” cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar al Conference League, iar gruparea din Bănie a deschis scorul și în returul din Slovacia, însă gazdele au marcat de patru ori mai apoi și au împins meciul în prelungiri.

Trupa lui Mirel Rădoi a reușit să înscrie de două ori în timpul adițional și a obținut calificarea în play-off, însă rezultatul înregistrat la finalul celor 90 de minute rămâne unul șocant. „Craiova mi se pare de neînțeles. Să ai tu 4-0 și să faci 4-4 (n.r. scor general)”, a declarat Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al LPF a analizat apoi remiza incredibilă dintre CFR Cluj și FC Botoșani, 3-3, meci în care „feroviarii” nu au reușit să se impună, deși au condus de trei ori. „Cum a făcut CFR-ul cu Botoșani, n-am văzut în viața mea așa ceva. Cum a dat ăla (n.r. Suta) cu capul… l-au lăsat singur, erau doi fundași centrali și un fundaș lateral. Au fugit de el, l-au lăsat în gura porții. Am crezut că sunt hipnotizați”, a afirmat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir a numit cea mai bună echipă din România în momentul actual

Dumitru Dragomir a dezvăluit dialogul incredibil pe care l-a avut cu fiul său în timpul partidei dintre Spartak Trnava și Universitatea Craiova. În ciuda eșecului din Slovacia, „Corleone” e de părere că gruparea antrenată de Mirel Rădoi este cea mai bună din România în momentul de față.

ADVERTISEMENT

„La meciul cu 4-4, să mor și altceva nimic, m-am dus și am luat pastile. Am prevăzut că vor da ăia și al patrulea gol. I-am spus fiului meu ‘Fii atent aici, știi ce se întâmplă, tată? Am mai pățit-o și eu, 4-4 va fi’. Mi-a spus ‘Du-te, băi, oracolule, de aici, că nu cred eu pentru nimic în lumea asta’. La 4-4, îmi dă telefon: ‘Te rog din suflet, să nu mai îmi spui prăpăstiile astea’.

ADVERTISEMENT

Noi ținem cu Craiova, suntem olteni. Au avut puțin noroc și au câștigat. Au echipă bună. Cea mai bună echipă de până acum este a Craiovei. Au două vârfuri de atac, trăznet. (n.r. și îl au pe Baiaram, care e cel mai bun jucător din Superligă) De departe. Number one. E jucător de 10 milioane”, a transmis fostul președinte al LPF la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.