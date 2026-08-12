„De neoprit!”. Presa internațională, la picioarele lui David Popovici după aurul de la Paris! Ce au scris francezii, italienii și rușii

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David Popovici a făcut din nou spectacol în bazin! Înotătorul român a cucerit medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. „Rechinul” a oprit cronometrul la 46,56 secunde. Presa internațională a reacționat după succesul sportivului din țara noastră.

Ce scrie presa internațională după demonstrația lui David Popovici de la Paris

Românul a dominat cursa de la Paris și a pus mâna pe un nou titlu continental. Popovici a încheiat finala cu timpul de 46,56 secunde, fiind urmat pe podium de Egor Kornev, care a obținut argintul cu 46,74, și de Kristof Milak, medaliat cu bronz, cu timpul de 46,87.

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Succesul vine după ce David Popovici a transmis un avertisment serios încă din semifinale a înotat atunci suta de metri în 46,72 secunde, cel mai bun timp dintre toți finaliștii și un nou record al Campionatelor Europene. Precedenta bornă a competiției îi aparținea tot lui Popovici, după performanța reușită la Roma, în 2022.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât din postura de campion mondial en-titre. În 2025, la Singapore, românul a cucerit aurul atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber. În finala mondială de la 100 de metri a stabilit și recordul european, 46,51 secunde.

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David Popovici a uluit Europa după cursa de aur de la Paris! Reacțiile presei internaționale

Victoria lui David Popovici a produs ecouri puternice și în presa internațională. Marile publicații de sport și site-urile specializate în natație au reacționat imediat după demonstrația făcută de român în bazinul de la Paris.

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„Al treilea titlu european consecutiv la 100 m pentru David Popovici, câștigătorul unei finale de nivel înalt în fața lui Egor Kornev. Înotătorul român David Popovici a câștigat miercuri finala probei de 100 m liber de la Campionatele Europene, stabilind și un nou record al competiției, cu timpul de 46,56 secunde. El l-a devansat pe rusul Egor Kornev, clasat pe locul al doilea cu 46,74 secunde, după ce a început cursa într-un ritm foarte rapid, și pe maghiarul Kristof Milak, care a coborât, la rândul său, sub 47 de secunde, cu 46,87”, au scris francezii de la

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„Kornev, cu un record al Rusiei, a ocupat locul al doilea în proba de 100 m liber la Campionatele Europene. Rusul Egor Kornev a devenit medaliat cu argint al Campionatelor Europene în proba de 100 m liber. Competiția are loc la Paris. Primul a fost românul David Popovici, iar maghiarul Kristof Milak a terminat pe locul al treilea”, au scris rușii de la

„În finala masculină de 100 de metri liber, Carlos D’Ambrosio a luat startul de pe culoarul 2 și a încheiat cursa pe locul 7, cu timpul de 47,58 secunde. David Popovici a fost însă de neoprit. Românul a cucerit medalia de aur, și-a confirmat încă o dată supremația la nivel european și a stabilit un nou record al Campionatelor Europene, cu timpul de 46,56 secunde”, au scris italienii de la