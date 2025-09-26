De nerecunoscut! Cum a ajuns să arate unul dintre cei mai masivi wrestleri. „Oamenii cred că sunt anorexic”

Cum arată în prezent unul dintre cei mai cunoscuți luptători de wrestling. Poreclit cândva „Animalul”, acum este de nerecunoscut. A „pierdut” toți mușchii de altădată, iar fanii săi cred că este anorexic.

Faimosul luptător de wrestling care a ajuns de nerecunoscut

Unul dintre cei mai apreciați wrestleri din WWE și-a șocat fanii. După ani întregi în care a scris istorie în acest domeniu, acum este de nerecunoscut. Mușchii și statura masivă sunt de domeniul trecutului, în prezent adoptând cu totul și cu totul un alt look.

Dave Batista este luptătorul de wrestling care a ajuns de nerecunoscut. În anii 2000, acesta intra neînfricat în ring și făcea un adevărat spectacol. Sub numele de „Batista”, Dave se lupta cu unele dintre cele mai mari nume din domeniu, iar Randy Orton sau John Cena sunt doar câteva dintre ele.

Mulți dintre cei care l-au urmărit de-a lungul timpului pe Dave Bautista sigur au observat că acesta a trecut prin mai multe etape de transformare. În ultimii ani, de când a spus „Adio!” carierei din wrestling, Dave s-a concentrat asupra actoriei și se pare că este un domeniu care i se potrivește de minune.

Dave Bautista s-a îngrășat pentru rolul din „Knock at the Cabin”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că actoria presupune anumite sacrificii, unele chiar de ordin fizic. Așa se face că Dave Bautista a fost văzut recent fără mușchii din dotare. Fostul wrestler nu doar că nu mai are mușchi, însă este și mult mai slab. Întrebat de ce arată așa, Dave Bautista a recunoscut că această transformare se datorează unui nou rol.

Faimosul wrestler a povestit că ajunsese să se îngrașe tot din cauza sacrificiilor făcute de dragul actoriei. Pentru rolul din „Knock at the Cabin”, bune, mâncând multe clătite și cartofi prăjiți. „La momentul respectiv, mă gândeam doar: ‘Trebuie să mă fac mare, trebuie să mă fac mare’”., a declarat Bautista.

În realitate, lui Dave Bautista nu îi mai plăcea deloc cum arăta. Și-a dorit foarte mult să slăbească, iar noul rol din filmul „The Killer’s Game” a venit la fix cu o doză extra de motivație pentru a slăbi.

Cum a reușit Dave Bautista să slăbească

, însă a avut o motivație de fier. De mare ajutor în acest proces i-a fost o dietă bazată în mare parte pe plante.

„De obicei am câteva mese cu pește și mănânc de obicei ouă în fiecare dimineață… restul sunt alimente sănătoase tipice, pe bază de plante, orez și fasole. Am observat că, pe măsură ce slăbeam, arătam mai bine pe cameră, arătam mai bine alături de alți actori.

Pentru că, de obicei, chiar și la greutatea asta, e ciudat, oamenii spun: ’Doamne, ce slab ești’. Am văzut chiar și online că unii sunt îngrijorați pentru sănătatea mea și când le spun oamenilor: ’Am 1,93 m și 109 kg’. Când auzi asta, îți dai seama că sunt o persoană mare.

Dar pentru că oamenii m-au văzut mult mai masiv de-a lungul anilor, cred că sunt anorexic, dar de fapt sunt doar un om mare. Așa că, la 1,93 m și 109 kg, lângă un actor tipic, arăt ca o gorilă. Și e cam deranjant.”, a spus Dave Batista, pentru .

Când s-a apucat Dave Bautista de actorie

Dave Bautista a avut o carieră de aproape 20 de ani ]n lumea sportului. Fostul luptător s-a retras oficial din wrestling după meciul cu Triple H de la WrestleMania 35, pe 7 aprilie 2019. Totuși, nu a dispărut din atenția fanilor, ci din contră.

Acesta și-a găsit o nouă pasiune și anume, actoria. De-a lungul timpului, Dave Bautista a bifat mai multe roluri, unele dintre ele în adevărate capodopere cinematografice. Primul său contact cu lumea cinematografică a fost în 2010, atunci când a făcut un gest pentru prietenul și colegul său wrestler Rob Van Dam, acceptând să apară alături de el în filmul Wrong Side Of Town, lansat direct pe DVD.

Dave Bautista nu a fost deloc mulțumit de prestația sa, ba din contra. Conștient că rolul lui Big Ronnie a fost unul slab, Bautista s-a ambiționat să devină un actor mult mai bun. Astfel, fostul wrestler a ajuns să se dedice serios actoriei, ba chiar a început să o considere un al doilea job.

În ce filme celebre a jucat fostul wrestler

În 2014, lui Dave Bautista i s-a ivit ocazia de a le arăta tuturor că poate avea succes și în actorie. Fostul wrestler a obținut rolul lui Drax the Destroyer în filmul „Guardians Of The Galaxy” produs de Marvel Studios. Acesta a fost rolul care i-a schimbat radical viața, iar cinci ani mai târziu, s-a retras definitiv din wrestling și nu s-a mai uitat înapoi.

În prezent, cel poreclit cândva „Animalul” se poate lăuda cu un portofoliu de zeci de filme. Acum, Bautista este considerat un actor aflat într-o continuă perfecționare și hotărât să își îmbunătățească meseria cu fiecare rol și cu fiecare colaborare cu un regizor.

Până acum, fanii l-au putut urmări pe Dave Bautista în „Guardians of the Galaxy”, acolo unde l-a interpretat pe Drax the Destroyer, dar și în „Spectre”, unde a avut rolul lui Mr. Hinx. Lista de pelicule continuă cu „Blade Runner”, „Avengers: Infinity War” și „Avengers: Endgame”. În 2021, Dave Bautista a jucat în „Army of the Dead” și în „Dune”, unde l-a interpretat pe Glossu Rabban.

Toate titlurile menționate mai sus se înscriu pe lista filmelor celebre în care a jucat fostul wrestler. David Bautista mai are, de asemenea, roluri în filme care nu au scris istorie în lumea cinematografică, dar care merită văzute măcar o dată. Amintim aici „Wrong side of the town”, „Hotel Artemis”, „My Spy” sau „Stuber”.