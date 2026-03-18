De nerecunoscut! Cum a ajuns să arate Valeriu Argăseală, măcinat de o boală foarte gravă. Oficialul FCSB a fost prezent la alegerile FRF. Foto

Valeriu Argăseală este alături de FCSB de mai bine de două decenii, însă prezențele sale în public nu sunt atât de dese. La Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal pentru alegerea președintelui, el a fost prezent în sală, alături de Mihai Stoica, și a părut vizibil afectat de o afecțiune gravă care îl macină de ceva vreme.

Cum arată Valeriu Argăseală după ce a început tratamentul împotriva bolii extrem de grave de care suferă

Valeriu Argăseală este unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc, fiind alături de FCSB de foarte mulți ani. În prezent, el este vizibil afectat de problemele medicale de care suferă. În urmă cu câteva luni, el a fost operat în Austria și urmează un tratament în acest moment, așa cum a anunțat

și candidează pentru un nou mandat. Ajuns la vârsta de 70 de ani, Valeriu Argăseală arată foarte slăbit în urma tratamentelor.

Ce spunea Gigi Becali despre prezența conducerii FCSB la Adunarea Generală a FRF

Supărat pe mai multe nedreptăți pe care consideră că Răzvan Burleanu i le face lui și tuturor cluburilor din SuperLiga României, mai ales prin prisma regulii U21, pentru a vota președintele. În cele din urmă, campioana en-titre a fost reprezentată de Valeriu Argăseală, dar și de Mihai Stoica.

„De la noi nici nu se duce nimeni să voteze. El nu are dreptul, a făcut trei mandate. Nu trimit pe nimeni, nu este legal. Este vorba de principii. Câte mandate faci, mă? Ești Ceaușescu, mă? Mai bagă cinci mandate. Ești băiat tânăr, zici că ești băiat deștept, du-te la altă activitate. Hai să vedem cât de inteligent ești. Așa e ușor să-l bag pe Vassaras, că are relații la FIFA. (n.r. – a făcut și lucruri bune) Am zis eu că n-a făcut lucruri bune? Dacă renunță la regulă, atunci să fie președinte. Dacă scoatem regula, mâine merge Meme să-l voteze”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.