De nerecunoscut! Cum a ajuns să arate Valeriu Argăseală, măcinat de o boală foarte gravă. Oficialul FCSB a fost prezent la alegerile FRF. Foto

Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu, Cristian Măciucă
18.03.2026 | 11:31
Cum arată Valeriu Argăseală în prezent, măcinat de o boală destul de gravă. Foto: Sportpictures.eu
Valeriu Argăseală este alături de FCSB de mai bine de două decenii, însă prezențele sale în public nu sunt atât de dese. La Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal pentru alegerea președintelui, el a fost prezent în sală, alături de Mihai Stoica, și a părut vizibil afectat de o afecțiune gravă care îl macină de ceva vreme.

Cum arată Valeriu Argăseală după ce a început tratamentul împotriva bolii extrem de grave de care suferă

Valeriu Argăseală este unul dintre cei mai longevivi conducători din fotbalul românesc, fiind alături de FCSB de foarte mulți ani. În prezent, el este vizibil afectat de problemele medicale de care suferă. În urmă cu câteva luni, el a fost operat în Austria și urmează un tratament în acest moment, așa cum a anunțat ProSport.

Președintele lui FCSB a fost prezent la Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal, întrucât el este reprezentantul cluburilor din Liga 1 în cadrul FRF și candidează pentru un nou mandat. Ajuns la vârsta de 70 de ani, Valeriu Argăseală arată foarte slăbit în urma tratamentelor.

Valeriu Argăseală la Adunarea Generală a FRF. Foto: FANATIK

Ce spunea Gigi Becali despre prezența conducerii FCSB la Adunarea Generală a FRF

Supărat pe mai multe nedreptăți pe care consideră că Răzvan Burleanu i le face lui și tuturor cluburilor din SuperLiga României, mai ales prin prisma regulii U21, Gigi Becali a amenințat că nu va trimite pe nimeni la Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal pentru a vota președintele. În cele din urmă, campioana en-titre a fost reprezentată de Valeriu Argăseală, dar și de Mihai Stoica.

Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea...
Digi24.ro
Cele patru motive pentru care Europa nu-i oferă sprijin lui Trump în Strâmtoarea Ormuz. Scenariul de coșmar privind Iranul

„De la noi nici nu se duce nimeni să voteze. El nu are dreptul, a făcut trei mandate. Nu trimit pe nimeni, nu este legal. Este vorba de principii. Câte mandate faci, mă? Ești Ceaușescu, mă? Mai bagă cinci mandate. Ești băiat tânăr, zici că ești băiat deștept, du-te la altă activitate. Hai să vedem cât de inteligent ești. Așa e ușor să-l bag pe Vassaras, că are relații la FIFA. (n.r. – a făcut și lucruri bune) Am zis eu că n-a făcut lucruri bune? Dacă renunță la regulă, atunci să fie președinte. Dacă scoatem regula, mâine merge Meme să-l voteze”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Digisport.ro
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga, Cupa României, dar și în play-off-ul Ligii a...
Fanatik
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga, Cupa României, dar și în play-off-ul Ligii a 2-a! Ce vor fi obligate să facă cluburile. Update
Gigi Becali a dezvăluit în direct cum poate FCSB să spele rușinea din...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit în direct cum poate FCSB să spele rușinea din acest sezon și apoi a început să râdă: „Cad toți în ghilotină!”
„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face...
Fanatik
„Transferul” care poate decide titlul în acest sezon de SuperLiga: „Varga îi face campioni. Cea mai mare greșeală a vieții”
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
