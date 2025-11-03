De nicăieri! A făcut din FC Botoșani o forță în SuperLiga, însă se gândește să renunțe: „Soția mea va fi foarte fericită”

ADVERTISEMENT

Leo Grozavu s-a plâns de faptul că nu are timp să stea cu familia, asta pentru că fotbalul îi ocupă tot timpul. FC Botoșani a remizat cu Petrolul, scor 0-0, în epilogul etapei a 15-a din SuperLiga, ultima a turului. Moldovenii sunt pe primul loc, la egalitate de puncte cu Rapid, ocupanta poziției secunde.

Leo Grozavu se gândește la retragere. Declarație neașteptată a antrenorului de la FC Botoșani

Antrenorul celor de la FC Botoșani spune că se apropie de finalul carierei de tehnician, fiind în această meserie încă din 2003.

”Nu îmi aduc familia acolo unde antrenez. De când m-am apucat în 2003, familia nu m-a mai însoțit. Soția vine când poate, mai ales când avem meciuri acasă, bate drumul de la Cluj în permanență, destul de neplăcut pe șoselele țării. Mă protejează pentru că mie mi-ar fi greu să merg până la Cluj și să mă întorc imediat. Vreau să rămân conectat la ale mele. Ultima oară acasă a fost la întreruperea campionatului, când am avut două zile libere. Mai mult am fost nevoit să merg.

La următoarea întrerupere o să vină soția. Ea lucrează, dar își va lua concediu să vină. Soția mea se bucură foarte mult de ceea ce fac. Ea știe că fotbalul e ceea ce mă ține pe mine în priză. Niciodată nu mi-a spus să mă opresc. Când o să spun eu stop, probabil o să fie foarte fericită. Mă apropii. Dacă n-am avut șansa de a antrena un club mare în România, iar șansa va fi mai mică în continuare, nu mai… Vreau să mă deconectez. Am un nepot pe care vreau să-l văd crescând în alte condiții decât l-am văzut pe fiul meu.

Fiul meu a cam crescut fără mine și e mea culpa, pe care mi-o fac, din păcate mult prea târziu. Și-mi doresc ca măcar nepoțelul meu, sper să mai fie și alții, să crească mai aproape de mine”, a declarat Leo Grozavu.

FC Botoșani, surpriza sezonului din SuperLiga

din SuperLiga României, asta după ce în 15 meciuri a strâns 32 de puncte. În urma rezultatului de egalitate cu Petrolul, a terminat prima parte a stagiunii pe primul loc și visul de a juca în play-off nu mai pare atât de îndepărtat. De altfel, moldovenii au pierdut o singură partidă până acum, cu Rapid, în Giulești, 1-3.

Aceștia au reușit să o bată pe campioana FCSB, 3-1, și au remizat cu Dinamo, 0-0, la București. Printre fotbaliștii care s-au remarcat sunt Ștefan Bodișteanu, Zoran Mitrov sau Sebastian Mailat, plus Hervin Ongenda, jucător recunoscut pentru talentul său.