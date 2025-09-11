De nicăieri! A marcat 8 goluri în 15 meciuri, dar a rămas fără echipă! Lovitură pentru fostul atacant al FCSB

Daniel Popa, fostul jucător de la FCSB, a rămas fără echipă. În ultimul sezon, atacantul român a jucat în Turcia pentru Gençlerbirliği, echipă cu care a promovat în prima ligă, însă fotbalistul și-a anunțat fanii că înțelegerea s-a încheiat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Daniel Popa, out de la Gençlerbirliği! Anunțul atacantului

Daniel Popa a reușit să înscrie 8 goluri în cele 15 meciuri jucate. În contractul său cu Gençlerbirliği exista o clauză care activa automat prelungirea contractului în cazul în care echipa promova în Superliga Turciei.

, însă înțelegerea dintre club și gruparea turcă s-a încheiat. Atacantul așteaptă acum noi oferte. Rămâne de văzut dacă își va continua cariera în Turcia sau va reveni în Superliga României.

„Mulțumesc pentru șansa de a face parte din această echipă. Sunt bucuros că împreună am ajuns în prima ligă. Mulțumesc suporterilor care au fost lângă noi și ne-au dat încredere. Veți rămâne mereu în inima mea. A fost o experiență grozavă”, a scris Daniel Popa pe rețelele de socializare.

Daniel Popa a jucat pentru Dinamo și FCSB, dar a ajuns și în Coreea de Sud

Înainte să ajungă în Turcia, Daniel Popa a jucat pentru FCSB. Atacantul a fost adus de Gigi Becali de la Universitatea Cluj pentru 300.000 de euro, însă nu a reușit să își facă loc în echipa de start a roș-albaștrilor și a fost cedat la Gençlerbirliği.

Daniel Popa este unul dintre jucătorii români cu o carieră extrem de interesantă. A început fotbalul la FCM Târgoviște, iar în 2016 a ajuns la Dinamo. „Câinii roșii” l-au împrumutat la Botoșani, acolo unde a avut evoluții bune, dar în 2021 a ajuns la Chindia Târgoviște.

Un an mai târziu, atacantul român a prins un transfer exotic în Coreea de Sud, la Daejeon Hana. Chindia l-a vândut pentru 100.000 de euro asiaticilor, dar în 2023 a revenit în România, tot la Târgoviște, echipa de la care ulterior a plecat la U Cluj.