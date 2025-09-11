Sport

De nicăieri! A marcat 8 goluri în 15 meciuri, dar a rămas fără echipă! Lovitură pentru fostul atacant al FCSB

Jucătorul în care Gigi Becali își punea mari speranțe la FCSB a rămas fără echipă! A marcat 8 goluri în ultimul sezon în Turcia.
Alex Bodnariu
11.09.2025 | 12:47
De nicaieri A marcat 8 goluri in 15 meciuri dar a ramas fara echipa Lovitura pentru fostul atacant al FCSB
ULTIMA ORĂ
De nicăieri! A marcat 8 goluri în 15 meciuri, dar a fost dat afară! Lovitură pentru fostul atacant al FCSB. Foto: SportPictures

Daniel Popa, fostul jucător de la FCSB, a rămas fără echipă. În ultimul sezon, atacantul român a jucat în Turcia pentru Gençlerbirliği, echipă cu care a promovat în prima ligă, însă fotbalistul și-a anunțat fanii că înțelegerea s-a încheiat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Daniel Popa, out de la Gençlerbirliği! Anunțul atacantului

Atacantul a avut parte de un sezon foarte bun în liga a doua din Turcia. Daniel Popa a reușit să înscrie 8 goluri în cele 15 meciuri jucate. În contractul său cu Gençlerbirliği exista o clauză care activa automat prelungirea contractului în cazul în care echipa promova în Superliga Turciei.

Gençlerbirliği a obținut promovarea, însă înțelegerea dintre club și gruparea turcă s-a încheiat. Atacantul așteaptă acum noi oferte. Rămâne de văzut dacă își va continua cariera în Turcia sau va reveni în Superliga României.

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc pentru șansa de a face parte din această echipă. Sunt bucuros că împreună am ajuns în prima ligă. Mulțumesc suporterilor care au fost lângă noi și ne-au dat încredere. Veți rămâne mereu în inima mea. A fost o experiență grozavă”, a scris Daniel Popa pe rețelele de socializare.

Daniel Popa a jucat pentru Dinamo și FCSB, dar a ajuns și în Coreea de Sud

Înainte să ajungă în Turcia, Daniel Popa a jucat pentru FCSB. Atacantul a fost adus de Gigi Becali de la Universitatea Cluj pentru 300.000 de euro, însă nu a reușit să își facă loc în echipa de start a roș-albaștrilor și a fost cedat la Gençlerbirliği.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Daniel Popa este unul dintre jucătorii români cu o carieră extrem de interesantă. A început fotbalul la FCM Târgoviște, iar în 2016 a ajuns la Dinamo. „Câinii roșii” l-au împrumutat la Botoșani, acolo unde a avut evoluții bune, dar în 2021 a ajuns la Chindia Târgoviște.

ADVERTISEMENT
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să...
Digisport.ro
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”

Un an mai târziu, atacantul român a prins un transfer exotic în Coreea de Sud, la Daejeon Hana. Chindia l-a vândut pentru 100.000 de euro asiaticilor, dar în 2023 a revenit în România, tot la Târgoviște, echipa de la care ulterior a plecat la U Cluj.

După o pauză de 4 luni, Dorinel Munteanu a făcut anunțul despre revenirea...
Fanatik
După o pauză de 4 luni, Dorinel Munteanu a făcut anunțul despre revenirea în antrenorat
FRF demontează fake news-urile despre echipa națională și selecționerul Mircea Lucescu: „Un profesionist...
Fanatik
FRF demontează fake news-urile despre echipa națională și selecționerul Mircea Lucescu: „Un profesionist desăvârșit”
FIFA va implementa o modificare majoră! Echipa națională și SuperLiga, direct afectate
Fanatik
FIFA va implementa o modificare majoră! Echipa națională și SuperLiga, direct afectate
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
'Singura variantă' pentru naționala României! Cine e antrenorul dorit insistent în locul lui...
iamsport.ro
'Singura variantă' pentru naționala României! Cine e antrenorul dorit insistent în locul lui Lucescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!