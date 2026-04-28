De nicăieri! Ana Maria Bărbosu, suspendată pentru 2 ani din gimnastică într-un caz de dopaj

Ana Bărbosu (19 ani) a primit o veste cruntă! După ce a fost de negăsit în ultimele trei ocazii în care reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping au dorit să o testeze, tânăra sportivă a primit o suspendare drastică de 2 ani, așa cum prevede regulamentul. Federația Română de Gimnastică va face recurs, iar gimnasta va fi apărată de Howard Jacobs, avocatul care a reprezentat-o și pe Simona Halep.

Doi ani de suspendare pentru Ana Bărbosu. Motivul este incredibil

Conform regulamentului impus de Agenția Mondială Anti-Doping, dacă un sportiv ratează de trei ori într-un an întâlnirile cu reprezentanții săi pentru a efectua testele necesare, atunci riscă o suspendare directă, iar Ana Bărbosu a primit nu mai puțin de doi ani de suspendare după ce nu a fost găsită la domiciliu în niciuna dintre cele trei dăți, o dată în România și de două ori în SUA, acolo unde studiază.

În ciuda faptului că oamenii apropiați și echipa Anei Bărbosu au încercat să ofere diferite argumente valide pentru fiecare dintre absențele sale de la întâlnirea cu agenții anti-doping, acestea nu au fost acceptate. Ana Bărbosu studiază la Stanford, iar universitatea o va ajuta să se apere în acest proces. Howard Jacobs o va ajuta în acest caz, avocat care a mai reprezentat-o și pe Simona Halep în cazul de dopaj.

Ana Bărbosu a pierdut medalia olimpică, dar s-a revanșat doar o lună mai târziu

În prezent, Ana Bărbosu se află în Statele Unite ale Americii, acolo unde a primit o bursă de merit la Stanford. La începutul acestui an, ea a primit o veste extraordinar de proastă în ceea ce privește medalia obținută la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

„Înțeleg că este o etapă procedurală menită să asigure o analiză riguroasă a tuturor faptelor. Dincolo de aspectele tehnice, principala mea preocupare rămâne impactul profund asupra sportivelor. Această prelungire a stării de incertitudine generează un șoc emoțional și o presiune psihologică uriașă asupra celor trei gimnaste implicate. Este regretabil că, după un efort sportiv colosal, tinerele gimnaste sunt obligate să treacă prin acest carusel al emoțiilor, în loc să se bucure de performanța obținută. Din respect pentru sănătatea lor mentală și pentru valorile sportului, este esențial ca acest proces să se soluționeze într-un mod care să restabilească echilibrul și liniștea lor sufletească”,

Doar o lună mai târziu, Ana Maria Bărbosu a fost votată cea mai bună gimnastă a anului 2025. Acest titlu a venit în urma unui sondaj de opinie creat de European Gymnastics, în care au votat mii de fani ai sportului. Românca le-a devansat pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina), Melania Rodriguez (trampolină, Spania), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia) şi Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania), după ce a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig.