De nicăieri! Arbitrul finalei CM 2026 s-a retras după ce a fost aspru criticat

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La scurt timp după ce a arbitrat finala Campionatului Mondial dintre Spania și Argentina, slovenul Slavko Vincic (46 de ani) a decis să se retragă din activitate. Anunțul a fost făcut chiar de către Federația de Fotbal din Slovenia prin intermediul unui comunicat de presă în care s-a titrat sugestiv: „Slavko Vincic își încheie oficial cariera istorică după finala Campionatului Mondial”.

Slavko Vincic s-a retras din activitate după ce a arbitrat finala Campionatului Mondial

După , grație golului marcat de Ferran Torres în prelungiri, Vincic a fost destul de aspru criticat în presa internațională pentru faptul că le-ar fi persmis jucătorilor sud-americani să fie prea agresivi pe teren. Mai exact, i s-a reproșat că a arătat destul de târziu anumite cartonașe galbene.

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Pe de altă parte însă, arbitrul sloven l-a eliminat totuși în cele din urmă, în prelungirile celor 90 de minute, pe Enzo Fernandez pentru un fault foarte dur comis asupra unui adversar. Slavko Vincic a devenit primul arbitru sloven din istorie delegat la centru la o

Bilanțul lui Slavko Vincic la cel mai înalt nivel

De-a lungul timpului despre el s-a spus că ar fi fost favorizat în anumite conjuncturi de către conaționalul Aleksander Ceferin, președintele UEFA. În 2022, Vincic a arbitrat finala Europa League, câștigată de Eintracht Frankfurt în fața lui Rangers după executarea loviturilor de departajare. În plus, el a fost delegat și la finala Champions League din 2024. Atunci, Real Madrid a învins Borussia Dortmund cu scorul de 2-0.

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De-a lungul carierei sale profesioniste, Slavko Vincic a arbitrat în total 513 meciuri, dintre care 50 în Champions League, 22 în Europa League, 6 la Campionatele Mondiale și 6 la Campionatele Europene. La ediția de Mondial din acest an, în afară de finală, slovenul a mai fost la centru și la partidele Brazilia – Maroc 1-1, din faza grupelor, și Mexic – Ecuador 2-0, din 16-imile de finală.

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De câte ori a arbitrat Slavko Vincic echipe românești

Slavko Vincic a arbitrat de două ori echipa națională a României, la meciul amical câștigat cu scorul de 2-0 în fața Danemarcei pe Arena Națională în noiembrie 2014 și la partida cu Israel, de asemenea de pe teren propriu, din septembrie 2023, scor 1-1, din campania de calificare pentru EURO 2024.

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La nivel de cluburi, slovenul a condus meciul pierdut de FCSB pe terenul lui Lazio, scor 1-5, în februarie 2018, în 16-imile de finală din Europa League. De asemenea, în august 2015, în preliminariile aceleiași competiții, a fluierat la Astra Giurgiu – AZ Alkmaar 3-2. Mai mult, Vincic a arbitrat la un moment dat inclusiv o partidă din SuperLiga, Liga 1 la acea vreme. S-a întâmplat pe data de 24 septembrie 2012, la un derby FCSB – Rapid 1-0 disputat pe Arena Națională, decis de un gol marcat de Alexandru Bourceanu practic la ultima fază.