De nicăieri! Cosmin Contra, anunț incredibil: „Mă gândesc de ceva timp să mă retrag”

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Cosmin Contra (50 de ani) ar putea să renunțe în curând la meseria de antrenor. Tehnicianul a declarat că ar putea lua această decizie după ce se va despărți de actuala sa echipă, Al Arabi, cu care mai are contract până în vara anului 2028. Fostul selecționer al României a spus că ia în calcul de mai mult timp această posibilitate.

Cosmin Contra se gândește la retragere

Deși are doar 50 de ani, Cosmin Contra se gândește să își încheie cariera de antrenor. Tehnicianul care activează momentan în Qatar, la Al Arabi, nu crede că mai poate reveni în fotbalul european după 5 ani în care a activat exclusiv în Asia. „Nu cred că mai sunt eu cu Europa. Nu cred că mai am şansa asta să mă întorc în Europa. Probabil voi vedea cum stau lucrurile după ce o să-mi închei aici contractul şi mă gândesc de ceva timp să mă retrag.

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Depinde ce simt în anul şi jumătate cât mai am contract şi ce reuşesc să fac. Da, e un gând al meu de ceva timp, am motivele mele. Dar e o posibilitate, nu e ceva străin, un gând care mă bate de ceva timp şi depinde şi de cum se vor derula lucrurile în anul şi jumătate de contract pe care îl mai am”, a afirmat tehnicianul român, potrivit .

Ce echipe a antrenat Cosmin Contra

și-a început cariera de antrenor în 2010, când încă activa ca jucător la Politehnica Timișoara, iar apoi a plecat în Spania, unde a pregătit echipa a treia a celor de la Getafe, dar și Fuenlabrada, înainte de a reveni în România, la Petrolul. După un an și jumătate cu rezultate pozitive la Ploiești, Contra a primit o oportunitate uriașă, preluând prima echipă a lui Getafe, club la care activase timp de 5 ani ca fotbalist.

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Sub comanda sa, Getafe s-a salvat de la retrogradare, iar Contra a rămas pe banca echipei și pentru startul sezonului 2014-2015, însă a părăsit clubul în decembrie și a semnat cu formația chineză Guangzhou R&F. În 2016 a revenit în Spania, la divizionara secundă Alcorcon, însă a fost demis după doar 3 luni, iar în februarie 2017 a fost numit la Dinamo. Sub comanda sa, Dinamo a câștigat ultimul trofeu din palmares, Cupa Ligii, și s-a luptat pentru titlu până în ultima etapă, însă trofeul a fost câștigat de Viitorul Constanța (actuala Farul). În toamna lui 2017, fostul fundaș o părăsea pe Dinamo pentru a prelua .

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Sub comanda sa, „tricolorii” au terminat neînvinși grupa din prima ediție a Ligii Națiunilor, din care au mai făcut parte Serbia, Muntenegru și Lituania, promovând în Liga B. Mai apoi însă, echipa națională a ratat calificarea directă la EURO 2020, după ce a terminat pe locul 4 într-o grupă cu Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta, iar Contra a demisionat, deși „tricolorii” erau calificați la baraj. Tehnicianul a revenit la Dinamo în 2020, însă a plecat după doar câteva luni datorită problemelor financiare cauzate de managementul dezastruos din „era Pablo Cortacero”. În ultimii 5 ani, acesta a activat doar în țările arabe, la patru formații: Al Ittihad, Damac și Al Kholood în Arabia Saudită, la cea din urmă având un mandat de doar două săptămâni, și Al Arabi în Qatar.