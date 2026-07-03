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De nicăieri! Cristiano Ronaldo are un nou antrenor

Cristiano Ronaldo, calificat cu naționala Portugaliei în optimile Campionatului Mondial 2026, are un nou antrenor. Cu cine va lucra superstarul lusitan.
Mihai Dragomir
03.07.2026 | 21:35
De nicaieri Cristiano Ronaldo are un nou antrenor
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Veste șoc: Cristiano Ronaldo are un nou antrenor. Foto: Colaj FANATIK.
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Cristiano Ronaldo se află în prezent la Campionatul Mondial 2026, unde a reușit alături de naționala Portugaliei să se califice în optimi după 2-1 cu Croația. Superstarul lusitan tocmai a primit vestea că are un nou antrenor. Cine este tehnicianul care a câștigat recent un trofeu european și care îl va pregăti de acum.

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Ange Postecoglou, noul antrenor al lui Cristiano Ronaldo

Câștigător de Europa League cu Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, în sezonul 2024/2025, Ange Postecoglou a fost demis ulterior de Spurs după o nouă serie de rezultate jenante în Premier League. În stagiunea recent încheiată, el s-a mai aflat pe banca celor de la Nottingam Forest, unde a fost dat afară în toamna anului trecut după doar 39 de zile.

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Vara acestui an a venit cu o mutare importantă pentru el. Mai exact, antrenorul australian a fost prezentat oficial de Al-Nassr. Aici, el va lucra cu Cristiano Ronaldo, dar și cu alte vedete din lot precum Joao Felix, Kingsley Coman sau Sadio Mane. Anunțul a fost făcut de clubul saudit în decursul zilei de vineri, 3 iulie, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Începe o nouă eră. Domnul Ange Postecoglou este noul antrenor al primei echipe de la Al-Nassr. Îi dorim lui și staff-ului tehnic mult succes în călătoria lor”, au anunțat saudiții, conduși ultima dată de portughezul Jorge Jesus, despre tehnicianul care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.

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Postecoglou le-a mai pregătit în cariera sa pe: South Melbourne, Australia U20, Australia U17, Panachaiki, Zebra’s, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Australia, Yokohama și Celtic.

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Ange Postecoglou, al doilea cel mai rapid antrenor dat afară din Premier League

Numele noului antrenor al lui Cristiano Ronaldo figurează într-un top care nu îi face tocmai cinste. Demiterea de la Nottingam amintită mai sus i-a adus clasarea pe locul 2 în ierarhia celor mai rapide despărțiri de antrenori din istoria Premier League. El l-a depășit pe Les Reed în acest clasament, cel care fusese demis de la Charlton Athletic după doar 40 de zile. Iată cum arată top 3:

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  1. Sam Allardyce – Leeds United: 30 de zile (3 mai 2023 – 2 iunie 2023)
  2. Ange Postecoglou – Nottingham Forest: 39 de zile (9 septembrie 2025 – 18 octombrie 2025)
  3. Les Reed – Charlton Athletic: 40 de zile (14 noiembrie 2006 – 24 decembrie 2006)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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