De nicăieri! Cristiano Ronaldo are un nou antrenor

Cristiano Ronaldo se află în prezent la Campionatul Mondial 2026, unde a reușit alături de naționala Portugaliei să se califice în optimi după 2-1 cu Croația. Superstarul lusitan tocmai a primit vestea că are un nou antrenor. Cine este tehnicianul care a câștigat recent un trofeu european și care îl va pregăti de acum.
Câștigător de Europa League cu Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, în sezonul 2024/2025, Ange Postecoglou a fost demis ulterior de Spurs după o nouă serie de rezultate jenante în Premier League. În stagiunea recent încheiată, el s-a mai aflat pe banca celor de la Nottingam Forest, unde a fost dat afară în toamna anului trecut după doar 39 de zile.
Vara acestui an a venit cu o mutare importantă pentru el. Mai exact, antrenorul australian a fost prezentat oficial de Al-Nassr. Aici, el va lucra cu Cristiano Ronaldo, dar și cu alte vedete din lot precum Joao Felix, Kingsley Coman sau Sadio Mane. Anunțul a fost făcut de clubul saudit în decursul zilei de vineri, 3 iulie, prin intermediul rețelelor de socializare.
„Începe o nouă eră. Domnul Ange Postecoglou este noul antrenor al primei echipe de la Al-Nassr. Îi dorim lui și staff-ului tehnic mult succes în călătoria lor”, au anunțat saudiții, conduși ultima dată de portughezul Jorge Jesus, despre tehnicianul care a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.
Postecoglou le-a mai pregătit în cariera sa pe: South Melbourne, Australia U20, Australia U17, Panachaiki, Zebra’s, Brisbane Roar, Melbourne Victory, Australia, Yokohama și Celtic.
Numele noului antrenor al lui Cristiano Ronaldo figurează într-un top care nu îi face tocmai cinste. Demiterea de la Nottingam amintită mai sus i-a adus clasarea pe locul 2 în ierarhia celor mai rapide despărțiri de antrenori din istoria Premier League. El l-a depășit pe Les Reed în acest clasament, cel care fusese demis de la Charlton Athletic după doar 40 de zile. Iată cum arată top 3: