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FCSB a primit o lovitură din partea FIFA. Clubul roș-albastru figurează, începând cu 23 septembrie 2026, pe lista oficială a formațiilor care au interdicție la înregistrarea de noi jucători. Sancțiunea aplicată clubului din Capitală este valabilă pentru trei perioade de mercato!

De nicăieri! FCSB a primit interdicție la transferuri! Ce înseamnă, de fapt, decizia FIFA

Concret, o astfel de sancțiune blochează posibilitatea clubului de a înregistra jucători noi. însă nu îi poate legitima pentru a-i folosi în meciurile oficiale cât timp interdicția este activă.

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Practic, până când clubul nu își achită datoriile, nu poate legitima niciun jucător nou. FIFA va ridica sancțiunea după ce formația patronată de Gigi Becali își va rezolva litigiul care a dus la interdicția la transferuri. Până când datoriile nu sunt plătite, roș-albaștrii nu pot transfera jucători!

Din informațiile FANATIK, fostul jucător al echipei, belgianul William Baeten, a reclamat clubul la FIFA pentru recuperarea unei sume de bani. Fotbalistul susține că are de încasat restanțe financiare și a apelat la forul internațional pentru a-și recupera banii.

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După plecarea de la FCSB, William Baeten a continuat în Albania, la Flamurtari. Belgianul nu a reușit însă să se impună și a prins puține minute. În primăvara lui 2026, acesta a părăsit formația albaneză și s-a antrenat o perioadă singur în Belgia. În vara lui 2026, Baeten și-a găsit o nouă echipă și a semnat cu Drita, campioana din Kosovo.

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CFR Cluj a avut mari probleme cu FIFA în această vară. Cum a scăpat clubul din Gruia de interdicția la transfeururi

Ardelenii au avut mai multe litigii generate de datorii și, pentru o perioadă, nu și-au putut înregistra noile achiziții. Conducerea din Gruia a făcut plățile și a ajuns la înțelegeri pentru stingerea problemelor, iar FIFA a ridicat sancțiunea pe 7 septembrie, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din România.

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CFR a fost astfel obligată să se miște contra cronometru. Imediat după ce a primit undă verde de la FIFA, oficialii ardelenilor au început să înregistreze jucătorii cu care ajunseseră deja la acorduri. Clubul a reușit să legitimeze 10 fotbaliști într-o singură zi, iar ultimele acte au fost rezolvate cu numai câteva minute înainte de închiderea ferestrei de transferuri, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.