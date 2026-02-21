De nicăieri: Florin Niță a plecat în cantonament cu puștii Barcelonei! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ajuns la vârsta de 38 de ani și fiind liber de contract din luna iulie a anului trecut, din momentul despărțirii de saudiții de la Damac, Florin Niță nu are de gând să se retragă din activitatea de fotbalist profesionist și a luat o decizie importantă în acest sens.

Florin Niță a plecat împreună cu juniorii de la Barca Academy România în cantonamentul din Antalya

FANATIK a aflat că fostul portar al echipei naționale, care a impresionat în special prin evoluțiile sale de la EURO 2024, dar nu numai, a plecat alături de juniorii de la Barca Academy România în Antalya, acolo unde ei desfășoară un stagiu de pregătire în această perioadă. La această echipă este legitimat în prezent și fiul lui Niță, care joacă tot pe poziția de goalkeeper.

Astfel, urmează ca fostul fotbalist de la FCSB, Sparta Praga sau Gaziantep FK, printre altele, să se antreneze în Turcia în acest interval de timp cu scopul de a se menține în formă în ideea revenirii pe teren. În paralel, el le va oferi juniorilor de la Barca Academy România informații fără îndoială prețioase pentru dezvoltarea lor fotbalistică ulterioară.

Florin Niță nu își dorește să revină pentru a juca în România

În acest punct al carierei sale, Florin Niță nu mai ia în calcul o experiență în România și este deschis deci doar la oferte din străinătate, chiar dacă ultima sa aventură, cea din Arabia Saudită, nu a fost chiar cea mai plăcută din perspectivă financiară, cel puțin nu până la capăt.

În luna octombrie a anului trecut, experimentatul portar a reușit să câștige la FIFA litigiul pe care l-a avut cu Damac, pentru neplata de către clubul saudit către el a patru salarii, fiind vorba despre o sumă totală în valoare de 260.000 de dolari,

De asemenea, la începutul acestui an, Florin Niță a vorbit deschis despre revenirea sa pe teren și a anunțat că urma la acel moment să înceapă pregătirile cu antrenorul său personal, iar apoi se gândea să înceapă să se antreneze și cadru organizat, ceea ce iată că se întâmplă acum.

„Momentan sunt în vacanță cu familia pentru câteva zile. Apoi o să încep perioada de pregătire cu antrenorul personal și voi vedea ce voi face în continuare. Dacă este să fie ceva, nu îmi doresc să fie din țară. Dacă va fi să fie, dacă nu… Mergem înainte.

(n.r. De ce nu revine în România) Nu vreau să deschid acest subiect referitor la campionatul din România. Cred că pot mai mult de atât!”,