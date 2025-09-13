Sport

De nicăieri! Fostul fotbalist din Premier League, depistat pozitiv la cocaină, transfer șoc în România: „Mult succes!”

Transfer neașteptat în România! Un fotbalist cu experiență în Premier League, care a fost depistat pozitiv la cocaină în anul 2021, a fost prezentat la noua sa echipă
Ciprian Păvăleanu
13.09.2025 | 22:24
Magaye Gueye, fostul fotbalist din Premier League, a semnat în România

Deși perioada de transferuri s-a terminat, echipele din România pot aduce în lot fotbaliști declarați liberi de contract înaintea încheierii ferestrei de mercato. Fotbalistul cu 24 de meciuri în Premier League, pentru Everton, a fost prezentat, de nicăieri, la o echipă din România.

Magaye Gueye, prezentat oficial la o echipă din România: „Bine ai venit!”

Magaye Gueye este un fotbalist în vârstă de 35 de ani, care în trecut a evoluat pentru echipe precum Everton, Qarabag, Milwall, Adanaspor, dar și Dinamo București. În timpul contractului său din România, francezul a fost depistat pozitiv la cocaină, iar „câinii roșii” au încetat imediat colaborarea.

La 5 ani distanță de la acel moment, Gueye a revenit în România și a semnat cu o echipă din Liga a III-a din Prahova, CS Păulești, care l-a prezentat pe social media ca o adevărată vedetă.

Mesajul de prezentare al celor de la CS Păulești

„Transfer de marcă la CS Păulești! Clubul nostru are bucuria să anunțe transferul jucătorului Magaye Gueye, care se alătură lotului pentru sezonul 2025/2026. Magaye este un atacant cu experiență bogată, evoluând de-a lungul carierei la echipe importante.

A jucat pentru Everton, Millwall , Adanaspor , Qarabag , FC Dinamo , Strasbourg, Stade Brestois. De-a lungul carierei a înscris 76 goluri oficiale și a contribuit decisiv la performanțele echipelor din care a făcut parte.

Prin experiența și calitățile sale ofensive, suntem convinși că Magaye va aduce un plus important în ofensiva echipei noastre și va fi un jucător de bază în lupta pentru atingerea obiectivelor din acest sezon. Îi urăm bun venit la CS Păulești și mult succes în noua aventură alături de familia noastră!”, au transmis prahovenii pe Facebook.

Ce a făcut Magaye Gueye în ultimii ani

După ce a fost depistat pozitiv la cocaină, cariera francezului a suferit un declin clar. Atacantul nu și-a mai găsit o echipă pentru care să joace, dar a devenit antrenor la grupele de juniori în Franța:

„Pot spune că atunci, după scandalul acela, s-a sfârșit cariera lui de fotbalist, a suferit foarte mult. Dar a rămas în zona asta a fotbalului și a devenit antrenor pentru o echipă de fotbal pentru copii. Eu i-am fost alături toată perioada aia extrem de grea pentru el”, povestea, nu de mult, Laurette Atindehou, potrivit cancan.ro

