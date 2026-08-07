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De nicăieri! Internaționalul român, transfer în străinătate aproape de miezul nopții: „Abia aștept să-i cunosc pe fani”

După ce în ultimul an mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale, internaționalul român a prins un transfer în străinătate. Ce echipă l-a prezentat oficial aproape de miezul nopții
Ciprian Păvăleanu
07.08.2026 | 22:43
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Kevin Ciubotaru și-a găsit echipă după ce FC Hermannstadt a ajuns în pragul desființării. Foto: Sportpictures.eu
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FC Hermannstadt se află în pragul desfințării, așa că jucătorii sunt liberi să-și găsească noi angajamente. Formația sibiană a retrogradat la finalul sezonului trecut, iar cu doar o zi înainte de startul Ligii 2 și-a anunțat retragerea din competiție. Kevin Ciubotaru, jucător de națională și unul dintre cei mai râvniți jucători ai ardelenilor, și-a găsit imediat echipă în străinătate.

Cu ce echipă a semnat Kevin Ciubotaru

La o săptămână după ce FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a și jucătorii au fost anunțați că urmează desființarea clubului, Kevin Ciubotaru a fost deja prezentat oficial la noua sa echipă. Fundașul lateral în vârstă de 22 de ani a semnat în Scoția, cu Dundee United, echipă ce a terminat pe locul 7 în stagiunea precedentă.

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În jurul orei 21:30 (ora României), cei de la Dundee au făcut un anunț misterios, de nicăieri, în care îi înștiințau pe suporteri că în curând un nou jucător va fi prezentat oficial. Cu două ore înainte de miezul nopții, la ora 22:00, scoțienii au postat un videoclip în care Kevin Ciubotaru era anunțat drept noul jucător al echipei: „Sunt foarte încântat să fiu aici pentru că știu ce club mare este Dundee. Sunt nerăbdător să-i întâlnesc pe fani”, a declarat internaționalul român.

 

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O postare distribuită de Dundee United FC (@dundeeunitedfc)

Kevin Ciubotaru a fost la un pas de FCSB în perioada de mercato din iarnă

Kevin Ciubotaru a fost în centrul atenției în perioada de mercato din iarnă a stagiunii precedente, iar FCSB părea principala favorită pentru obținerea semnăturii tânărului fundaș lateral. Deși cele două cluburi au avut un acord, internaționalul român a refuzat să dea un răspuns înainte de pauza competițională.

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În cele din urmă, transferul nu s-a mai realizat, iar Ciubotaru a rămas la Hermannstadt, echipă cu care a retrogradat în Liga a II-a: „Nu vreau să mă gândesc la transferuri. Eu trebuie să mă gândesc ce să fac pe teren. Niciodată nu am luat o decizie. Am vorbit după sărbători (n.r. cu cei de la FCSB) și nu s-a întâmplat, iar acum sunt la Hermannstadt. Mă gândesc doar la Hermannstadt”, spunea el după un meci de campionat. El ar fi putut ajunge la București în schimbul unei sume de aproximativ 500.000 de euro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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