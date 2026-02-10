Sport

De nicăieri! Jucătorul pe care Rapid a plătit un milion de euro pleacă din Giulești. Reacția lui Victor Angelescu

Surpriză pe final de mercato în Giulești: atacantul transferat pe bani importanți pleacă sub formă de împrumut în Polonia, după un sezon sub așteptări în SuperLiga
Alex Bodnariu
10.02.2026 | 14:46
ULTIMA ORĂ
Pleacă de la Rapid! Giuleștenii rămân fără un jucător pe care au dat bani serioși
Surpriză la Rapid! Giuleștenii l-au cedat pe Timotej Jambor în Polonia, la Śląsk Wrocław, sub formă de împrumut. Atacantul pentru care Dan Șucu a plătit un milion de euro își încearcă acum norocul într-un alt campionat, după ce a lăsat o impresie modestă în acest sezon de SuperLiga.

Timotej Jambor a plecat de la Rapid! Atacantul a fost împrumutat în Polonia!

Conform Golazo, Rapid București a ajuns la o înțelegere cu formația poloneză pentru împrumutul până în vară al lui Timotej Jambor (22 de ani). Jucătorul va evolua în campionatul Poloniei, la echipa aflată pe locul 8, și speră să prindă cât mai multe minute pe teren. „Suntem în negocieri pentru împrumutul lui Jambor. Vedem ce va fi. Orice decizie luată va fi și cu acordul antrenorului”, a declarat Victor Angelescu pentru GSP. Perioada de mercato din Ekstraklasa se încheie pe 25 februarie.

La Rapid, în această iarnă, a ajuns Daniel Paraschiv, iar oficialii clubului din Giulești au considerat că nu are rost să îl păstreze și pe Jambor în lot, întrucât nu ar fi avut șanse reale să joace. Astfel, atacantul a fost împrumutat în Polonia pentru a-și regăsi forma.

Timotej Jambor era văzut de oficialii Rapidului drept un atacant de mare perspectivă. Giuleștenii au plătit, în 2024, un milion de euro celor de la MSK Žilina pentru serviciile vârfului slovac, care însă a avut evoluții dezamăgitoare și nu a reușit să se impună ca titular.

Ce spunea Marius Șumudică despre Jambor după ce l-a antrenat un sezon la Rapid

Atacantul are selecții la toate naționalele de juniori ale Slovaciei. De asemenea, Jambor are o cotă de piață de 400.000 de euro pe Transfermarkt. În acest sezon de SuperLiga a bifat 13 apariții, însă a reușit să înscrie un singur gol, fiind criticat de mai mulți oameni din fotbalul românesc.

„În momentul în care l-am antrenat eu, mi-am spus părerea. Mai departe, numai rezultatele și aparițiile lui mă pot contrazice. Mai ales dacă antrenorii care sunt acum și staff-ul administrativ care e acum, toată lumea, dacă ei cred în Jambor, este foarte bine”, spunea Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, despre Jambor, la FANATIK SUPERLIGA.

