De nicăieri! România va avea o nouă națională! Anunțul făcut de FRF

Anunț important făcut de Federația Română de Fotbal. Răzvan Burleanu a decis înființarea unei noi naționale. Despre ce este vorba. Motivul pentru care s-a ajuns la această hotărâre.
Alex Bodnariu
15.10.2025 | 20:59
De nicăieri! România va avea o nouă națională! Foto: FRF

Veste importantă pentru fotbalul feminin din România. FRF a anunțat că a înființat o nouă națională și au fost deja programate primele două jocuri. Fetele din Superliga vor putea face mai ușor pasul către reprezentativa de senioare.

Federația Română de Fotbal a înființat o nouă națională

FRF a anunțat, joi, înființarea naționalei U23. Astfel, jucătoarele tinere care nu mai pot evolua la U21, dar care încă nu au nivelul necesar pentru reprezentativa de senioare, pot acumula în continuare experiență internațională.

Iulia Mera, fostă fotbalistă în vârstă de doar 28 de ani, a fost numită în funcția de selecționer. Ea a mai pregătit în trecut și naționala U15 a României și a stat pe banca echipei din prima ligă, Atletic Olimpia Gherla, cu care chiar a reușit promovarea.

„Crearea lotului feminin U23 reprezintă un pas important în tranziția jucătoarelor tinere către reprezentativa de senioare și o îmbunătățire în ceea ce privește procesul de dezvoltare a jucătoarelor după încheierea junioratului”, a transmis FRF într-un comunicat oficial.

Cu cine joacă naționala U23 primele meciuri din istorie

Primele două partide ale acestei noi naționale au fost deja programate. Echipa pregătită de Iulia Mera va juca două meciuri amicale împotriva Cehiei, ambele în Spania, pe 19 și 28 octombrie.

Lotul convocat de selecționerul Iulia Mera:

PORTARI: Réka Tankó (Puskás Akadémia FC | Ungaria), Diana Moșanu (ACS Vulpile Galbene);

FUNDAȘI: Anda Jivan (Politehnica Timișoara), Simona Sigheartău (Universitatea Olimpia Cluj), Antonia Bratu (Farul Constanța), Karina Bolboacă (Pécsi Mecseki FC | Ungaria), Teodora Pînzariu (Universitatea Olimpia Cluj), Helga Varo (Universitatea Olimpia Cluj);

MIJLOCAȘI: Aranka Orbán (AFK Csíkszereda), Isabela Lazăr (Universitatea Craiova), Sonia Bumbar (Universitatea Olimpia Cluj), Maria Cristea (Farul Constanța), Roxana Mirea (Atletic Olimpia Gherla), Daiana Oneț (Universitatea Olimpia Cluj), Rita Mitri (AFK Csíkszereda), Shaira Pera (Universitatea Olimpia Cluj);

ATACANȚI: Andreea Șepețan (Politehnica Timișoara), Tabita Croitoru (Farul Constanța), Denysa Pînzariu (Farul Constanța), Anita Horváth (Szent Mihály | Ungaria)

