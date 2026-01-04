De nicăieri! Ruben Amorim a răbufnit și și-a anunțat plecarea de la Manchester United

ADVERTISEMENT

Apele nu sunt deloc liniștite la Manchester United. Antrenorul „diavolilor roșii”, Ruben Amorim, a răbufnit la conferința de presă de după meciul cu Leeds United din Premier League. Tehnicianul portughez a atacat conducerea clubului și a dat de înțeles că este pregătit să plece de la echipă.

Tensiuni la Manchester United. Ruben Amorim a atacat conducerea clubului

De ani buni, Ruben Amorim, deși nu a avut rezultate excelente, a fost păstrat în funcția de conducere, însă se pare că antrenorul portughez a intrat în conflict cu oficialii clubului de pe Old Trafford.

ADVERTISEMENT

Lusitanul a răbufnit după meciul cu Leeds. Ruben Amorim a precizat că se așteaptă să fie tratat cu totul altfel la Manchester. Deși a fost prezentat oficial în noiembrie 2024 ca „head coach”, portughezul a ținut să sublinieze în mod repetat că a venit în Anglia pentru a fi manager.

Ruben Amorim s-a săturat! Anunțul vehement făcut de antrenorul portughez

Al doilea element-cheie este structura de conducere de la United, una extrem de stufoasă. Amorim lucrează cu un director sportiv și cu un aparat de scouting care nu îi oferă control total asupra transferurilor. În mai multe rânduri, portughezul a lăsat de înțeles că trebuie să „găsească un teren comun” cu Jason Wilcox. Pe plan sportiv, rezultatele au amplificat nervozitatea.

ADVERTISEMENT

„Am venit aici ca să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul. Știu că numele meu nu este Tuchel, Conte sau Mourinho, dar sunt managerul acestui club. Așa va fi timp de 18 luni sau până când conducerea va decide altceva. Nu plec eu. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască.”

ADVERTISEMENT

„Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv. Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul. Eu am venit aici să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul”, au fost cuvintele lui Ruben Amorim.