De nicăieri! S-a înțeles cu Rapid, iar președintele clubului a făcut imediat anunțul: „Îi mulțumim domnului primar pentru susținere!”

ADVERTISEMENT

Joi, 26 februarie, formația din Liga a 3-a, CSL Ștefănești, a anunțat o colaborare „istorică”, așa cum a numit-o președintele clubului, cu Rapid București. Astfel, formația din al treilea eșalon valoric va avea mai multe beneficii și noi oportunități de dezvoltare.

Rapid, colaborare cu CSL Ștefănești. Anunțul făcut de clubul din Liga a 3-a

Noua colaborare dintre Rapid și CSL Ștefănești a fost anunțată de formația ilfoveană pe pagina de Facebook și a fost prezentată ca o mare lovitură din partea echipei ce evoluează în al treilea eșalon valoric al fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Mesajul a fost semnat de președintele clubului, George Daniel Bozieru, iar împreună cu el a fost atașată o poză în care este ilustrat un tricou al giuleștenilor, cu numărul 1, pe spatele căruia este inscripționat numele echipei: CSL Ștefănești.

„Parteneriat istoric pentru CSL Ștefănești. Rapid București, noul partener. Muncim zi de zi pentru visul nostru, cu determinare, seriozitate și încredere. Și tocmai am făcut un pas important în direcția performanței. Cu entuziasm și onoare, anunțăm un parteneriat istoric între CSL Ștefăneștii de Jos și FC Rapid București, club de tradiție al fotbalului românesc și echipă de Liga I.

ADVERTISEMENT

Acest parteneriat deschide noi oportunități pentru dezvoltarea sportivilor noștri, schimb de experiență, progres și performanță la un nivel superior. Vom avea șansa de a evolua în cadrul unei colaborări solide, de a purta cu mândrie tricoul alb-vișiniu și de a privi cu și mai mult curaj către obiectivul nostru major: drumul spre Liga I. Mulțumim domnului primar, Mircea Gheorghiță, pentru încredere, susținere și implicare! Credem în muncă. Credem în curaj. Credem în viitor. Îndrăznește să visezi! Președinte CSL Ștefăneștii de Jos, Bozieru George Daniel”, se arată în anunțul făcut de Clubul Sportiv Ștefănești pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Parteneriatul cu Genoa a încins spiritele în galeria Rapidului

În luna ianuarie, o delegație a celor de la Rapid a fost trimisă în Italia cu scopul de Pentru a imortaliza întâlnirea, cele două părți au postat o fotografie cu tricoul „grifonilor”, pe care era inscripționat „FC Rapid 1923”, și cu cel al Rapidului, pe care scria „Genoa 1893”.

ADVERTISEMENT

Această imagine a creat controverse printre fanii Rapidului, care „Noi, Peluza Nord Rapid București, condamnăm ferm tentativa de asociere între culorile și istoria clubului nostru și orice altă entitate ce nu ne reprezintă. Cu tot respectul pentru suporterii echipei Genoa, nu acceptăm să fim părtași la prostituția imaginii Rapidului orchestrată de conducere în aceste vremuri noi, ale fotbalului modern așa cum le numesc distinșii domni și domnișoare din conducere.

Ne-am săturat să fim folosiți pe post de decor. Ne-am săturat ca suporterii Rapidului să fie combustibilul de imagine al unor oameni care, până să-și asocieze numele de club, erau complet anonimi pentru fenomenul fotbalistic și inexistenți pentru spiritul Rapidului”, au transmis fanii Rapidului la acea vreme.