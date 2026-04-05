De nicăieri! Starul pe care Chelsea a încasat 60.000.000 de euro și-a anunțat retragerea din cauza problemelor cardiace

Oscar (34 de ani), fostul mijlocaș vedetă de la Chelsea, care a jucat pentru londonezi în perioada în care o întâlneau pe FCSB în optimile Europa League, și-a anunțat subit retragerea din fotbal din cauza unor probleme cardiace. Sud-americanul era legitimat în prezent la Sao Paulo, echipă din Brazilia ce l-a lansat în fotbalul mare.

Oscar a fost un fotbalist extrem de valoros, care însă nu și-a valorificat niciodată adevăratul talent. Brazilianul a făcut spectacol în Premier League și Champions League pentru Chelsea, însă la vârsta de doar 25 de ani a decis să se transfere în campionatul Chinei, care era în plină ascensiune la acea vreme.

În 2017, a primit nu mai puțin de 60 de milioane de euro în schimbul mijlocașului brazilian, care s-a alăturat echipei Shanghai Port, unde și-a petrecut următorii 8 ani din carieră, timp în care a înscris 77 de goluri și a dat 142 de pase decisive pentru formația de pe continentul asiatic.

În noiembrie 2025, Oscar a trăit un episod care l-a pus pe gânduri. El a leșinat în timpul unui control medical și a fost spitalizat timp de cinci zile, fiind diagnosticat cu sincopă vasovagală, care ar fi fost cauzată de o scădere bruscă a tensiunii arteriale, a ritmului cardiac și a fluxului sanguin de la nivelul creierului. Deși contractul său urma să expire în 2027, Oscar și-a încheiat cariera cu aproape un an mai devreme: „Închei aici, la Sao Paulo, o carieră care m-a dus practic în cele patru colţuri ale lumii”, a transmis brazilianul.

Deși a preferat contractele uriașe, Oscar a avut o carieră de succes

Până la 25 de ani, când a decis să părăsească fotbalul european, Oscar reușise deja să-și pună în palmares două trofee de Premier League, un titlu de Europa League, dar și o Cupă a Ligii Angliei, toate alături de Chelsea.

Timp de cinci sezoane alături de londonezi, Oscar a bifat 203 apariții pentru Chelsea. El a înscris 38 de goluri și a oferit 31 de pase de gol și era om de bază în naționala Selecao, pentru care a adunat 42 de selecții, reușind și 12 goluri. Aceste numere sunt fabuloase, ținând cont că ultima sa apariție pentru reprezentativa Braziliei a avut loc înainte ca el să plece în China.