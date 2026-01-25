Sport

De nicăieri! Steven Nsimba, propus la naționala României: „Ar fi bun pentru noi”

Steven Nsimba, soluția perfectă pentru atacul României!? Fotbalistul Universității Craiova a fost propus în direct la naționala lui Mircea Lucescu: „Ne trebuie un jucător ca el”
Ciprian Păvăleanu
25.01.2026 | 14:06
Pavel Badea și-ar dori să-l vadă pe Steven Nsimba la naționala României. Foto: Colaj FANATIK
Singurul caz în care un străin a obținut cetățenia și a jucat pentru naționala României este cel al lui Mario Camora, însă Pavel Badea este de părere că Steven Nsimba ar fi exact fotbalistul de care „tricolorii” au nevoie. Din păcate, procesul durează ani buni, iar francezul nu se mai află la prima tinerețe în fotbal.

Steven Nsimba ar fi soluția potrivită pentru Mircea Lucescu! Pavel Badea și l-ar dori în naționala României

Nsimba a început anul 2026 pentru Universitatea Craiova în mare formă. Atacantul francez a marcat o „dublă” în primul meci, contra Petrolului, iar în partida contra lui FC Botoșani a oferit o pasă decisivă.

Deși s-a vorbit despre faptul că el este dorit în străinătate, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că francezul a refuzat un salariu colosal, atacantul de 29 de ani a ales să rămână la Universitatea Craiova pentru a se lupta la campionat. Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova este sigur că Nsimba ar fi perfect pentru atacul lui Mircea Lucescu, însă acest lucru nu este realizabil în realitate:

„Ne lipsesc jucători care să finalizeze și să tranșeze meciul în favoarea noastră. România are valoare, trebuie doar să finalizeze ce are ca ocazii. Nsimba ar fi bun pentru noi. Ne trebuie un jucător care să finalizeze acțiunile”, a declarat Pavel Badea, conform digisport.ro.

Care este atuul Craiovei în lupta la titlu cu Dinamo și Rapid

Favoritele la câștigarea titlului de campioană în acest sezon sunt Rapid, Dinamo și Universitatea Craiova. Cele trei echipe au arătat maturitate în joc, Rapid fiind una dintre cele mai eficiente formații din acest sezon, chiar dacă jocul a lăsat de dorit de multe ori. De partea cealaltă, oltenii și „câinii roșii” au prestat cel mai frumos fotbal din acest sezon de SuperLiga României.

Deși toate cele trei echipe au arătat bine, Pavel Badea este sigur că Universitatea Craiova are un avantaj față de celelalte două contracandidate: „Nu sunt decât vreo 35 de ani de când așteptăm să câștigăm un nou campionat. Avem de partea noastră valoarea grupului, condițiile care sunt puse la dispoziție echipei. Avem suporteri minunați, resursa financiară nu e de neglijat. Sunt atuuri în ideea de a merge pe Universitatea Craiova în acest an.

Grupul nu era la valoarea celui de acum. Este unul echilibrat ca valoare pe compartimente, concurență destul de mare pe posturi. Atuul este de partea noastră. E clar că Rapid și Dinamo sunt două competitoare importante. Va fi un campionat interesant în continuare. E frumos, are mulți competitori care emit pretenții la câștigarea campionatului.

Fără subiectivism, cred că Universitatea Craiova e totuși favorită pentru că are și un joc bun și o echipă bună. Dacă vă aduceți aminte în sezonul trecut ne gândeam că prin plecarea lui Mitriță Universitatea Craiova va avea probleme din punct de vedere al exprimării și al rezultatelor. Iată că e importantă echipa, nu doar un jucător. Mitriță era fantastic, dar toți ceilalți așteptau de la el rezolvarea momentelor grele”, a mai declarat Pavel Badea pentru sursa citată anterior.

