De nicăieri! UEFA i-a virat o sumă uriașă în cont lui Gigi Becali: „I-a împărțit și ne-a dat și nouă”

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB a primit un ”cadou” neașteptat din partea UEFA. Forul european a virat o sumă importantă de bani în contul campioanei României.
Bogdan Mariș
19.11.2025 | 22:00
UEFA a virat o sumă importantă în conturile celor de la FCSB.
FCSB nu traversează un sezon atât de bun în Europa, în comparație cu precedentul, însă campioana României a fost recompensată cu o sumă importantă din partea UEFA. Gigi Becali a dezvăluit că gruparea „roș-albastră” a primit peste 400.000 de euro de la forul european.

Surpriză uriașă de la UEFA pentru Gigi Becali. Ce sumă a încasat FCSB

Gigi Becali a anunțat că UEFA a virat 430.000 de euro în conturile clubului FCSB, suma reprezentând o „corecție”. „Ne-am trezit cu 430.000 de euro în cont, de la UEFA, nu știam de la ce e. Mi-a zis Meme (n.r. Mihai Stoica), ‘Ne-a dat UEFA o corecție’.

A zis că UEFA a câștigat foarte mulți bani în plus și i-a impărțit. Nouă ne-au dat, că suntem băieți buni, 430.000 de euro în plus. E din acest sezon, habar nu am. Erau niște bani pe care nu îi aveam în calcul, este o corecție”, a declarat patronul celor de la FCSB la TV Digi Sport.

FCSB a încasat și banii pentru transferul lui Florinel Coman

Suma neașteptată încasată de la UEFA sosește la scurt timp după ce FCSB a primit banii pentru transferul lui Florinel Coman de la gruparea qatareză Al Gharafa. Internaționalul român a semnat cu formația din Asia în 2024, însă au existat mai multe probleme privind suma de transfer, banii nefiind virați către clubul FCSB.

„Saga” s-a încheiat însă recent, după cum a confirmat chiar Gigi Becali. „Banii pe Florinel Coman i-am încasat în urmă cu câteva zile, şase milioane de euro. N-am avut nicio emoţie, eu v-am spus de anul trecut că îmi convine aşa, că iau mai mult cu un milion”, a afirmat patronul campioanei în exclusivitate pentru FANATIK.

