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În această perioadă, în Qatar se desfășoară Campionatul Mondial U17, Honduras este și ea calificată, iar Universitatea Craiova a pus ochii pe unul dintre atacanții săi, care deja a debutat pentru naționala mare și a devenit cel mai tânăr jucător care a jucat vreodată pentru selecționata de seniori din Honduras. Oltenii au anunțat transferul și au explicat că tânărul jucător se va alătura lotului imediat ce va împlini 18 ani.

Universitatea Craiova a transferat cel mai tânăr fotbalist din istoria naționalei Hondurasului

La doar 17 ani și două luni, Mike Arana a debutat pentru Honduras într-un meci amical cu Peru, devenind astfel cel mai tânăr fotbalist care a îmbrăcat vreodată tricoul naționalei de seniori. unde evoluează pentru al doilea turneu final consecutiv, după cel din 2025. Chiar în timp ce tânărul fotbalist juca în fața Columbiei U17, Universitatea Craiova a anunțat transferul în SuperLiga României.

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„Mike Arana va fi noul leu din familia Științei! Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Real España pentru mutarea lui Mike Arana, în vârstă de doar 17 ani, considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Honduras. Mutarea va fi oficializată pe data de 22 ianuarie 2027, în ziua în care fotbalistul va împlini 18 ani.

Pe 31 martie 2026, Mike a scris istorie în fotbalul hondurian, devenind cel mai tânăr jucător care a debutat vreodată pentru echipa națională de seniori a Hondurasului, la doar 17 ani, două luni și nouă zile, în partida amicală împotriva selecționatei statului Peru. În această perioadă, Mike Arana participă alături de naționala Hondurasului la Campionatul Mondial U17 din Qatar, fiind la a doua sa prezență consecutivă la un turneu final mondial, după ediția din 2025”, se arată într-un comunicat emis de Universitatea Craiova pe social media.

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Pe ce poziție evoluează Mike Arana, fotbalistul transferat de U Craiova

La doar 17 ani, Mike Arana are deja 6 selecții la naționala mare a Hondurasului și evoluează meci de meci în prima ligă din campionatul țării sale. Pe lângă debutul cu Peru, în care a jucat 9 minute, Arana a mai îmbrăcat tricoul naționalei contra lui Suriname, Martinica, Jamaica, Emiratele Arabe Unite, iar ultimul meci a fost cel împotriva naționalei din Kuwait, în care el a jucat timp de 88 de minute. În aceste partide, Arana a evoluat atât pe postul de atacant lateral dreapta, cât și pe cel de atacant lateral stângă. În acest sezon, în 7 meciuri în prima ligă din Honduras, noul fotbalist al Craiovei a înscris de două ori, iar cota sa de piață este de 150.000 de euro. În ultimul meci cu naționala de tineret, Arana și Honduras U17 vor întâlni Japonia U17.