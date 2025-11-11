Sport

De nicăieri! Victor Pițurcă și-a anunțat revenirea pe bancă: „Uitați-vă la CV-ul meu!”. Ce oferte a refuzat deja

Victor Pițurcă nu a mai activat ca antrenor de aproape șase ani, însă fostul selecționer a afirmat că și-ar dori să revină pe bancă. Acesta a dezvăluit și pe cine ar dori să antreneze.
Bogdan Mariș
11.11.2025 | 07:00
De nicaieri Victor Piturca sia anuntat revenirea pe banca Uitativa la CVul meu Ce oferte a refuzat deja
ULTIMA ORĂ
Victor Pițurcă își dorește să revină pe banca tehnică. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ultima experiență a lui Victor Pițurcă pe banca tehnică a fost în perioada august 2019 – ianuarie 2020, la Universitatea Craiova. Deși au trecut aproape șase ani de la acel moment, fostul selecționer al României a declarat că și-ar dori să revină pe bancă. Acesta a dezvăluit ce oferte a refuzat, dar și unde și-ar dori să antreneze.

Victor Pițurcă vrea să revină pe bancă! Pe cine și-ar dori să antreneze fostul selecționer

Victor Pițurcă (69 de ani) a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte din Asia în ultimii ani, deoarece nivelul echipelor nu s-a ridicat la standardele sale. Fostul selecționer și-ar dori să revină în Golf, unde a mai pregătit-o în două rânduri pe Al Ittihad, însă ar fi dispus să preia doar o echipă mare, cu obiective importante.

ADVERTISEMENT

„Aș fi atras să antrenez din nou. Pe undeva în Golf, la căldură, la soare. Am mai primit propuneri, dar de la echipe mici. Nu sunt interesat. Uitați-vă la CV-ul meu, ce echipe am antrenat. Puteam să merg la multe echipe de mijlocul clasamentului în Golf, dar nu o să fac asta”, a afirmat tehnicianul, conform Digi Sport.

Eugen Neagoe, vărul lui Victor Pițurcă, care a și lucrat în staff-ul fostului selecționer, a dezvăluit recent că „Piți” a fost ofertat de un club mare din Africa, pe care l-a refuzat. „Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe… Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă”, a afirmat acesta, conform GSP.

ADVERTISEMENT
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
Digi24.ro
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului

Ce rezultate a avut Victor Pițurcă în străinătate

Victor Pițurcă, care a vorbit recent despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, a avut doar două mandate în afara României, ambele pe banca formației saudite Al Ittihad (octombrie 2014 – iulie 2015 și decembrie 2015 – iulie 2016). În cele 49 de partide disputate la cârma echipei, tehnicianul român a înregistrat 26 de victorii, 9 egaluri și 14 înfrângeri, fără să cucerească vreun trofeu.

ADVERTISEMENT
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar...
Digisport.ro
Scandal de proporții: și-a prins iubitul cu altă femeie, a chemat poliția, iar imaginile au făcut înconjurul lumii

Pe plan intern, fostul atacant a câștigat trei trofee ca antrenor al Stelei, titlul și Supercupa în 2001, plus Cupa României în 1992. Acesta a avut trei mandate de selecționer al României, contribuind la trei calificări pentru turnee finale: EURO 2000, EURO 2008 și EURO 2016. Pițurcă s-a aflat pe bancă doar la turneul din 2008 însă, fiind înlocuit de regretatul Emeric Ienei înainte de EURO 2000 și de Anghel Iordănescu pe parcursul campaniei de calificare pentru EURO 2016, după ce a ales să plece în Arabia Saudită.

Daniel Bîrligea, taxat de fostul selecționer al României după gestul din Hermannstadt –...
Fanatik
Daniel Bîrligea, taxat de fostul selecționer al României după gestul din Hermannstadt – FCSB. „Au ajuns jucători prea mari”
Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul...
Fanatik
Victor Angelescu sare la gâtul contestatarilor după ce Rapid a urcat pe primul loc: “Ce noroc?! Avem cel mai bun atac şi cea mai bună apărare!” Merita Dobre convocat la naţională?!
Sorin Cârțu a dezvăluit în direct discuția pe care a avut-o cu Rădoi,...
Fanatik
Sorin Cârțu a dezvăluit în direct discuția pe care a avut-o cu Rădoi, înainte de plecarea de la U Craiova: „Bă, Mirele, iei și tu ceva?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Traian Băsescu l-a DISTRUS pe Giovanni Becali: 'Orice infractor crede că îl urmărește...
iamsport.ro
Traian Băsescu l-a DISTRUS pe Giovanni Becali: 'Orice infractor crede că îl urmărește președintele!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!