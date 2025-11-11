De nicăieri! Victor Pițurcă și-a anunțat revenirea pe bancă: „Uitați-vă la CV-ul meu!”. Ce oferte a refuzat deja

ADVERTISEMENT

Ultima experiență a lui Victor Pițurcă pe banca tehnică a fost în perioada august 2019 – ianuarie 2020, la Universitatea Craiova. Deși au trecut aproape șase ani de la acel moment, fostul selecționer al României a declarat că și-ar dori să revină pe bancă. Acesta a dezvăluit ce oferte a refuzat, dar și unde și-ar dori să antreneze.

Victor Pițurcă vrea să revină pe bancă! Pe cine și-ar dori să antreneze fostul selecționer

Victor Pițurcă (69 de ani) a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte din Asia în ultimii ani, deoarece nivelul echipelor nu s-a ridicat la standardele sale. Fostul selecționer și-ar dori să revină în Golf, unde a mai pregătit-o în două rânduri pe Al Ittihad, însă ar fi dispus să preia doar o echipă mare, cu obiective importante.

„Aș fi atras să antrenez din nou. Pe undeva în Golf, la căldură, la soare. Am mai primit propuneri, dar de la echipe mici. Nu sunt interesat. Uitați-vă la CV-ul meu, ce echipe am antrenat. Puteam să merg la multe echipe de mijlocul clasamentului în Golf, dar nu o să fac asta”, a afirmat tehnicianul, conform .

Eugen Neagoe, vărul lui Victor Pițurcă, care a și lucrat în staff-ul fostului selecționer, a dezvăluit recent că „Piți” a fost ofertat de un club mare din Africa, pe care l-a refuzat. „Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe… Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă”, a afirmat acesta, conform .

Ce rezultate a avut Victor Pițurcă în străinătate

, a avut doar două mandate în afara României, ambele pe banca formației saudite Al Ittihad (octombrie 2014 – iulie 2015 și decembrie 2015 – iulie 2016). În cele 49 de partide disputate la cârma echipei, tehnicianul român a înregistrat 26 de victorii, 9 egaluri și 14 înfrângeri, fără să cucerească vreun trofeu.

Pe plan intern, fostul atacant a câștigat trei trofee ca antrenor al Stelei, titlul și Supercupa în 2001, plus Cupa României în 1992. Acesta a avut trei mandate de selecționer al României, contribuind la trei calificări pentru turnee finale: EURO 2000, EURO 2008 și EURO 2016. Pițurcă s-a aflat pe bancă doar la turneul din 2008 însă, fiind înlocuit de înainte de EURO 2000 și de Anghel Iordănescu pe parcursul campaniei de calificare pentru EURO 2016, după ce a ales să plece în Arabia Saudită.