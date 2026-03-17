„De o lună, el e mental coach-ul lui Bîrligea”. Atacantul FCSB, prioritate maximă înainte de Turcia – România. Ce crede Mutu. Exclusiv

România duce o lipsă acută de atacanți în perspectiva duelului cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial. În aceste condiții, toate speranțele se pun în vârful celor de la FCSB, Daniel Bîrligea. De câteva săptămâni, fotbalistul aflat într-o formă deloc de invidiat, are un consilier de top. Cine este mental coach-ul său.

În ciuda faptului că a început să marcheze în ultimele luni, atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, este foarte departe de forma sa din urmă cu un sezon. Acest lucru nu este unul îngrijorător doar pentru campioana din întrecerea internă, ci și pentru echipa națională. Tricolorii joacă peste exact 10 zile la Istanbul, cu Turcia, în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Luni, la FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a oferit în exclusivitate o . Moderatorul emisiunii a spus că Mircea Lucescu însuși se ocupă în această perioadă de mentalul fotbalistului. Ce îi transmite, săptămânal, selecționerul.

”Mircea Lucescu lucrează de vreo lună de zile intens la psihicul lui Bîrligea. Săptămânal, acesta are discuții… practic, el este psihologul lui Bîrligea, adică mental coach-ul său, de vreo 4-5 săptămâni. De două ori pe săptămână îl sună, vorbesc, îl încurajează, îi spune că este cel mai bun. Îi spune că poate să facă diferența la Istanbul.

Efectiv, Mircea Lucescu este mental coach-ul său. Este omul din umbră care îl susține moral în aceste momente pe Bîrligea. Dar, și Mircea Lucescu a plecat extrem de îngândurat și extrem de dezamăgit după ce a văzut prestația lui Bîrligea la meciul cu Turcia. (…) Lucescu crede enorm în Bîrligea, dar chiar și Lucescu, aseară, a plecat cu o piatră legată de picior. Asta pentru că atacantul nu a jucat nimic cu Metaloglobus”, a explicat Ivanovici.

Ce se întâmplă cu Bîrligea și de ce traversează această formă modestă. Ce spune Adrian Mutu

Despre forma din această perioadă s-a discutat și în platoul FANATIK SUPERLIGA. În opinia lui Vivi Răchită, totul ține și de colectivul de la FCSB. ”El nici nu are jucători lângă el care să îl ajute. Nu-l mai are pe Olaru care să fie lângă el să îi dea pase, nu-l mai are pe Radunovici cu centrările, Crețu mai deloc, Tănase era jucător de combinație. Se simte și stingher acolo. Nu mai are un partener”.

Intrat și el în emisiunea de la FANATIK, , la egalitate cu Gică Hagi, are aceeași părere. Spune că problema vine de la echipă. „Este problema echipei. Atunci când echipa nu joacă, el nu iese în față și nu reușește. Uneori e nevoie și de tine să ajuți echipa, să o scoți tu în față. Bîrligea trebuie să se gândească și el la asta. Să iasă și el la rampă, să tragă și el echipa după el.

Nu văd nicio echipă din campionatul nostru care să aibă un jucător de genul ăsta (n.r. care să tragă echipa după el). Singurul, în ultimii ani, era Mitriță la Craiova. Acum, în play-off și play-out nu mai văd un astfel de jucător”.