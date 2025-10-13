De pe Arena Națională, direct în cantonamentul echipei! „S-a alăturat!”

, însă a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu mizând pe experiența lui Alexandru Chipciu. În acest context, tânărul fundaș s-a alăturat naționalei U21 pentru meciul cu Cipru.

Kevin Ciubotaru s-a alăturat României U21 după meciul naționalei mari cu Austria

Naționala U21 a României a început această acțiune cu un eșec, 0-1 în amicalul disputat la Arad contra reprezentativei similare a Serbiei. Cel mai important meci din această lună este însă cel cu Cipru, din preliminariile EURO, care se va disputa marți, de la ora 19:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Conform anunțului făcut de , selecționerul Costin Curelea îl va avea la dispoziție și pe fundașul celor de la Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, fotbalist care a participat la acțiunea din această lună a naționalei de seniori. Tânărul apărător a evoluat în repriza secundă a meciului amical cu Moldova, înainte de a fi lăsat pe bancă pentru partida oficială cu Austria.

„U21 | După ce a bifat primele minute pentru naționala de seniori a României, Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret pentru meciul cu Cipru! Astfel, lotul este alcătuit din 23 de jucători convocați”, a transmis Federația Română de Fotbal pe Facebook.

Pe cine se bazează Costin Curelea pentru meciul cu Cipru

România U21 a debutat în preliminariile Campionatului European din 2027 cu o remiză pe teren propriu, 0-0 cu Kosovo, înainte de a se impune cu 2-0 pe terenul naționalei din San Marino. Așadar, o victorie cu Cipru este esențială, deoarece „tricolorii” nu au întâlnit până acum cei mai puternici adversari din grupă, Spania și Finlanda.

Lotul României U21 pentru meciul cu Cipru

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt);

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia)

Kevin Ciubotaru, noul fundaș stânga al naționalei României?

Prestațiile de la Hermannstadt l-au propulsat pe Kevin Ciubotaru la prima reprezentativă, iar acesta a impresionat la debut, în amicalul contra Moldovei. .

„Vom avea un fundaș stânga pentru următorii 10 ani, Ciubotaru. (n.r. nu va fi Borza?) Nu. Mie îmi place Ciubotaru extraordinar de mult. Mi-a plăcut dezinvoltura lui, are tupeu, are personalitate la vârsta lui, se vede că a făcut școala de copii și juniori din străinătate”, a declarat fostul fundaş al Stelei, Vivi Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Un jucător care forțează faza de atac foarte mult, îi place să joace în atac. E interesant, mie îmi place. Eu sunt obișnuit cu el, îl știu de foarte multă vreme, mie mi s-a părut normal ce a făcut aseară în teren (n.r. în meciul cu Moldova). A fost dezinvolt, nu a fost emoționat, a urcat în atac, a făcut faze frumoase”, a spus directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru FANATIK.