De pe Arena Națională, direct în cantonamentul echipei! „S-a alăturat!”

Kevin Ciubotaru a impresionat în meciul amical disputat de prima reprezentativă a României contra Moldovei, însă a fost lăsat pe bancă pentru duelul cu Austria, selecționerul Mircea Lucescu mizând pe experiența lui Alexandru Chipciu. În acest context, tânărul fundaș s-a alăturat naționalei U21 pentru meciul cu Cipru.
Naționala U21 a României a început această acțiune cu un eșec, 0-1 în amicalul disputat la Arad contra reprezentativei similare a Serbiei. Cel mai important meci din această lună este însă cel cu Cipru, din preliminariile EURO, care se va disputa marți, de la ora 19:00, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.
Conform anunțului făcut de FRF, selecționerul Costin Curelea îl va avea la dispoziție și pe fundașul celor de la Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, fotbalist care a participat la acțiunea din această lună a naționalei de seniori. Tânărul apărător a evoluat în repriza secundă a meciului amical cu Moldova, înainte de a fi lăsat pe bancă pentru partida oficială cu Austria.
„U21 | După ce a bifat primele minute pentru naționala de seniori a României, Kevin Ciubotaru s-a alăturat de astăzi lotului de tineret pentru meciul cu Cipru! Astfel, lotul este alcătuit din 23 de jucători convocați”, a transmis Federația Română de Fotbal pe Facebook.
România U21 a debutat în preliminariile Campionatului European din 2027 cu o remiză pe teren propriu, 0-0 cu Kosovo, înainte de a se impune cu 2-0 pe terenul naționalei din San Marino. Așadar, o victorie cu Cipru este esențială, deoarece „tricolorii” nu au întâlnit până acum cei mai puternici adversari din grupă, Spania și Finlanda.
Prestațiile de la Hermannstadt l-au propulsat pe Kevin Ciubotaru la prima reprezentativă, iar acesta a impresionat la debut, în amicalul contra Moldovei. Mai multe nume importante din fotbalul românesc îl văd pe acesta drept principala variantă pentru postul de fundaş stânga la naţională în următorii ani.
„Vom avea un fundaș stânga pentru următorii 10 ani, Ciubotaru. (n.r. nu va fi Borza?) Nu. Mie îmi place Ciubotaru extraordinar de mult. Mi-a plăcut dezinvoltura lui, are tupeu, are personalitate la vârsta lui, se vede că a făcut școala de copii și juniori din străinătate”, a declarat fostul fundaş al Stelei, Vivi Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
„Un jucător care forțează faza de atac foarte mult, îi place să joace în atac. E interesant, mie îmi place. Eu sunt obișnuit cu el, îl știu de foarte multă vreme, mie mi s-a părut normal ce a făcut aseară în teren (n.r. în meciul cu Moldova). A fost dezinvolt, nu a fost emoționat, a urcat în atac, a făcut faze frumoase”, a spus directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, în exclusivitate pentru FANATIK.