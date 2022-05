De pe ce poziție intră WRS în finala Eurovision 2022! Eda Marcus va prezenta punctajul acordat de juriul României la Eurovision

și a intrat în finala de sâmbătă, 14 mai 2022, de la Torino. Artistul a urcat iar pe scena Eurovision, vineri, 13 mai 2022, de această dată pentru repetiția pentru juriu. Notele juriului se vor aduna în finală cu punctajul primit de la public. Fiecare dintre ele contează într-un procent de 50%. La ediția din acest an a competiției, punctajul acordat de juriul României va fi prezentat de Eda Marcus, prezentatoarea Selecției Naționale.

WRS intră al doilea în finala Eurovision 2022! Eda Marcus va citi notele juriului de la București

va intra la început, în finala de sâmbătă a competiției Eurovision Song Contest 2022, ce are loc în la Torino.

ADVERTISEMENT

Dacă în semifinala în care a concurat, reprezentantul României a fost al 13-lea în concurs, de această dată, el va evolua în competiție, pe poziția a doua.

Eda Marcus, cea care a prezentat Selecția Națională Eurovision, alături de Aurelian Temișan, a fost desemnată să anunțe punctajul acordat de juriul din România, pentru țările participante de la Eurovision 2022.

ADVERTISEMENT

„Nominalizarea mea ca spokesman la Eurovision a venit ca o mare onoare și validare. De copil priveam admirativ cum se dădea legătura fiecărei ţări participante şi era aproape ca un concurs de pricepere, talent actoricesc şi frumuseţe, între prezentatoarele notelor. Era un moment încărcat de tensiune, dar şi de frumuseţe, un concurs în sine al diversităţii culturale şi etnice”, a declarat Eda Marcus.

”Este o dorinţă secretă a mea din copilărie”

Eda Marcus susține că a urmărit de copil fenomenul Eurovision și că, aceasta și-a dorit, încă de pe atunci să prezinte România în acest concurs. Pentru ea, faptul că anunță notele juriului din România, este un vis devenit realitate.

ADVERTISEMENT

„Ca un fan adevărat Eurovision, este o dorinţă secretă a mea din copilărie care s-a împlinit peste timp. Voi reprezenta în acele minute România şi nu am cum să nu tremur de emoţie şi încântare pentru o asemenea responsabilitate. Aşa că este o mare bucurie să fiu parte din această etapă, atât de importantă.

Este totodată şi o validare pe care mi-au oferit-o colegii mei, propunându-mă pentru acest rol. Abia aştept să rostesc binecunoscuta replică: ”, susține vedeta TVR.

ADVERTISEMENT

În ce ordine se vor prezenta concurenții în Finala Mare

Marea Finală a competiției Eurovision 2022 va fi transmisă sâmbătă, în direct la TVR 1 și TVR Internaţional, începând cu ora 22.00. Artiştii au tras la sorţi pentru a afla în care dintre cele două părţi ale show-ului vor concura. Ordinea în concurs a fost stabilită de producătorii acestui show. Iată ce au stabilit aceștia:

ADVERTISEMENT

1. Cehia: We Are Domi – Lights Off

2. România: WRS – Llámame

3. Portugalia: MARO – Saudade, Saudade

4. Finlanda: The Rasmus – Jezebel

5. Elveția: Marius Bear – Boys Do Cry

6. Franța: Alvan & Ahez – Fulenn

7. Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

8. Armenia: Rosa Linn – Snap

9. Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10. Spania: Chanel – SloMo

11. Regatul Țărilor de Jos: S10 – De Diepte

12. Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13. Germania: Malik Harris – Rockstars

14. Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15. Azerbaidjan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16. Belgia: Jérémie Makiese – Miss You

17. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18. Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19. Republica Moldova: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul

20. Suedia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21. Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22. Marea Britanie: Sam Ryder – SPACE MAN

23. Polonia: Ochman – River

24. Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25. Estonia: Stefan – Hope

inclusiv românii care locuiesc în țările participante la concursul Eurovision 2022, mai puțin cei din România, îl vor putea vota în concursul de sâmbătă, 14 mai 2022 de la Torino.