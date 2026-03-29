De pe patul de spital, Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la națională: „Gata!”. A dezvăluit motivul pentru care i s-a făcut rău

că a revăzut meciul cu Turcia, din barajul de calificare la Cupa Mondială, iar asta i-a dat o stare de nervi ce i-a afectat starea de sănătate. Selecționerul a oferit o primă reacție de pe patul de spital cu privire la cele întâmplate duminică și și-a anunțat plecarea de la națională.

Motivul pentru care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Selecționerul dezvăluie că s-a enervat după ce a revăzut meciul cu Turcia

și că aceste probleme de la inimă l-au mai afectat în trecut, inclusiv în finalul anului precedent. Selecționerul a dezvăluit că starea de nervozitate pe care și-a provocat-o singur după ce a revăzut meciul cu Turcia a contribuit la problemele de sănătate pe care le are acum.

„M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia, chiar dacă au trecut deja 3 zile. Și de la starea asta de nervozitate mi s-a făcut rău. Am simțit că nu mai pot respira normal. Sub nicio formă n-am suferit un stop cardiac, că am văzut că unii așa au scris. Au fost fibrilații. Mi s-a mai întâmplat prima dată când eram la Brescia. Era foarte frig afară atunci și m-au dus la spital. Mi-au zis că dacă nu ies singur din fibrilații, atunci în dimineața următoare îmi vor face șocuri, dar dimineața îmi revenise pulsul. Apoi, am pățit asta cu fibrilații și la finalul anului trecut. Acum iarăși. O să mai fac mâine un alt set de investigații”, a spus Mircea Lucescu.

Oficialii UEFA i-au scris lui Mircea Lucescu la scurt timp după momentele neplăcute de la Mogoșoaia

Selecționerul a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au arătat sprijin în momentele grele prin care a trecut și a dezvăluit că a primit mesaje inclusiv de la oficialii UEFA, la scurt timp după ce i s-a făcut rău.

„Toată lumea știa de ce mi s-a întâmplat la 40-45 de minute după episodul de la Mogoșoaia. Până și Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct UEFA, mi-a scris. Italienii, turcii, cei din Ucraina, chiar am fost copleșit să văd câtă lume s-a gândit la mine. Efectiv mi s-a blocat telefonul. Tuturor le mulțumesc pentru gândurile bune și le spun că sunt bine acum”, a mai spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională a României

Mircea Lucescu a recunoscut că mandatul său pe banca echipei naționale s-a încheiat odată cu meciul din Turcia, în contextul în care nu poate să meargă alături de jucători pentru partida cu Slovacia. Gică Hagi ar urma să devină noul selecționer, această informație nefiind confirmată oficial încă.

„Gata, s-a terminat. Mai important însă e altceva. Eu cred în potențialul acestei generații. Fotbaliștii au mult talent. Susținuți, ei și noul selecționer vor putea reuși rezultate bune, sunt convins”, a concluzionat Mircea Lucescu pentru .