De râsul lumii! Un fan al lui Arsenal a făcut cea mai tare afacere pentru a ajunge la finala Champions League! Apoi a pierdut totul dintr-o gafă incredibilă

Finala Ligii Campionilor se apropie, iar Arsenal și-a asigurat locul marți seară, după ce a trecut de Atletico Madrid în semifinale. Un suporter al „tunarilor” a avut o inspirație incredibilă și și-a rezervat camera de hotel cu un an înainte, la un preț mai mic de 200 de euro pentru două nopți, însă un rival de la Tottenham i-a dat planurile peste cap.

Cum a pierdut fanul „tunarilor” rezervarea pentru finala Ligii Campionilor

După o pauză de 20 de ani, Arsenal s-a calificat din nou în finala Ligii Campionilor, iar un fan a avut inspirația maximă încă de la începutul competiției. , suporterul „tunarilor” s-a gândit să-și rezerve din timp o cameră la hotel.

El a plătit doar 186 de euro pentru două nopți la un hotel din capitala Ungariei. În acest moment, o cameră identică pe aceeași perioadă depășește suma de 1.000 de euro. Bucuros de realizare, a postat pe rețelele de socializare captura de ecran cu hotelul și prețul, însă în subsolul paginii se putea observa numărul de rezervare.

fanii lui Tottenham nu au stat mult pe gânduri, iar unul dintre ei a luat imediat numele respectivului, perioada șederii și numărul de rezervare și a redactat un mail ce a avut ca scop anularea rezervării. Suporterul respectiv a postat o poză cu mailul primit din partea hotelului, în care se confirma anularea: „Călătorie plăcută!”, a scris el ironic.

An Arsenal fan booked a Budapest hotel for the UCL final LAST summer for almost nothing 🧠 Genius move… until he posted the reservation number online and a Spurs fan cancelled the booking 💀😭 — DAZN Football (@DAZNFootball)

Arsenal revine în finala Ligii Campionilor după 20 de ani

2006 este ultimul an în care Arsenal auzea imnul Ligii Campionilor într-o finală. La acea vreme, „tunarii” pierdeau trofeul în fața lui FC Barcelona, deși s-au aflat la conducere o bună parte din meci. Sol Campbel deschidea scorul pentru londonezi în minutul 37, în timp ce Eto’o restabilea egalitate cu 15 minute înainte de finalul partidei.

Patru minute mai târziu, Belletti îi punea pe catalani în avantaj pentru prima dată, iar scorul a fost 2-1 la finalul partidei de pe Stade de France. Două decenii mai târziu, Arsenal are o nouă șansă de a triumfa în cea mai prestigioasă competiție intercluburi pentru prima dată în istorie, iar Mikel Arteta este gata să spulbere „blestemul locului 2”.