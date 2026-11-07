De Rossi, antrenorul lui Dan Șucu la Genoa, mesaj războinic înaintea meciului cu AC Milan

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Genoa a scăpat de ultimele locuri în clasamentul din campionat după ce a obținut . Succesul împotriva ”Bătrânei Doamne” le-a oferit ”grifonilor” încrederea necesară că pot repeta surpriza și la sfârșitul acestei săptămâni.

Daniele De Rossi, mesaj războinic înaintea duelului cu AC Milan

Genoa va primi vizita lui AC Milan, duminică, 8 noiembrie, de la ora 16:00, pe ”Luigi Ferraris”, în etapa cu numărul 11 din prima ligă italiană. Înaintea partidei, antrenorul echipei patronate de Dan Șucu are încredere că elevii săi pot obține un rezultat pozitiv împotriva singurei trupe care a răpus, în acest sezon, Interul lui Cristi Chivu, 1-3.

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”Cred că sunt printre primele trei din campionat; sunt foarte puternici și au fost construiți așa cum îmi plac atât de mult. Din perspectiva noastră, îmi place, dar obiectivul nostru este să jucăm bine împotriva lui Milan. În primul rând, cer ambiție, nu mediocritate”, a spus Daniele De Rossi, potrivit publicației de casă a ”grifonilor”, .

Genoa a scăpat de presiunea locurilor retrogradabile, după victoria împotriva lui Juventus, 2-0, și a lui Lecce, 2-1. ”Grifonii” se află pe locul 11 în Serie A, cu 13 puncte, însă Daniele De Rossi este convins că nu este momentul ca elevii săi să se relaxeze. Tehnicianul a recunoscut carențele pe care Genoa le are pe plan ofensiv și crede că este momentul ideal ca echipa să își îmbunătățească jocul.

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”Trebuie să învățăm să gestionăm mai bine mingea: calitatea jocului nostru trebuie să se îmbunătățească. Suntem foarte buni la atacuri în profunzime, dar trebuie să începem să construim mai mult la mijlocul terenului. Când lucrurile merg bine, este momentul potrivit să analizăm greșelile și să ne îmbunătățim”, a continuat antrenorul ”grifonilor”, conform .

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Genoa scapă de problemele de lot

După ce mai mulți jucători s-au accidentat grav la începutul acestei stagiuni, veștile bune au sosit în tabăra ”grifonilor”. Procesul de recuperare al lui Lorenzo Venturiano, operat la genunchi, și Havel au mers conform planului și vor fi integrați, treptat în lotul lui Daniele De Rossi. Totuși, antrenorul italian s-a bucurat de un lot destul de numeros și a trecut cu brio peste perioada dificilă.

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Printre jucătorii remarcați după accidentările celor doi au fost Vitinha și Meichtry. Posibilitatea de a-i utiliza pe cei doi ar fi făcut diferența în : ”Este incontestabil faptul că multe opțiuni îți pot oferi mai mult spațiu de respiro”.