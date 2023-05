De senzație! Cum a venit Dumitru Dragomir îmbrăcat în studio la „Profețiile lui Mitică”. „Asta e geacă de ultras! Știai?”. Video exclusiv

Dumitru Dragomir a făcut senzație în cea mai recentă ediție a emisiunii FANATIK „Profețiile lui Mitică”. Pe lângă , „Oracolul din Bălcești” a atras de această dată și prin ținuta vestimentară.

Cum a venit îmbrăcat Dumitru Dragomir în studio la „Profețiile lui Mitică” : „Nu știam”

Fără să știe, Dumitru Dragomir a venit îmbrăcat în studio cu geacă de ultras . Ținuta fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost completată cu o pălărie de la Emporio Armani.

Dialogul dintre Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, și Dumitru Dragomir a fost de-a dreptul savuros. „Îți dau una tare de tot. Știi că ai venit cu geacă de ultras la emisiune?”, a fost remarca lui Horia Ivanovici la adresa ținutei lui Dumitru Dragomir.

„E pe dracu! (n.r. știai asta?) Nu”, a fost replica savuroasă a lui Dumitru Dragomir. Ulterior, Horia Ivanovici a dezvăluit că geaca purtată de Dumitru Dragomir este printre cele mai apreciate de comunitatea ultras din Europa, cu precădere de suporterii înrăiți ai fotbalului din Marea Britanie.

Dumitru Dragomir, dialog savuros cu Horia Ivanovici despre ținuta vestimentară: „Are greutatea unei țigări”

Horia Ivanovici: „Stone Island and Hooligans Between Love and Hate. Gecile astea sunt gecile preferate ale ultrașilor din Marea Britanie. Uite! Firma ta. Ești și ultras. Sunt gecile preferate ale ultrașilor din Europa, mai ales din Marea Britanie. Nu o știai?”

Dumitru Dragomir: „E mișto. Nu știam, tati, nu”. „Oracolul din Bălcești” a ieșit în evidență și prin pălăria neagră purtată la emisiune. Fostul președinte al LPF a precizat că obiectul vestimentar aparține unui renumit brand italian. „Stai să-mi pun pălăria. (n.r. ce pălărie e?) Armani. Uite-o, ești nebun?!

N-am purtat APACA. (n.r. nu te râcâie?) Nu, iubitule, are greutatea unei țigări”, a fost dezvăluirea lui Dumitru Dragomir, la „Profețiile lui Mitică”. Ulterior, Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, a îndreptat din nou discuția spre geaca purtată de Dumitru Dragomir.

„Îmi scriu oamenii: ‘Domne, e Stone Island, firmă de top din Anglia, dar e emblema fanilor ultras din Anglia. Mitică fără să știe are jachetă de ultras la tine. Premieră! O să-l iubească toți suporterii acum. Toți ultrașii’. Gata, toți te iubesc!

„N-am știut. Sunt de la țară”

Deci ai geaca ultrașilor din Marea Britanie. Îți dai seama ce tare ești? Gata, s-a terminat cu Mitică la brutărie. Asta mai lipsea, să intri în ‘ultrășenie’”, au fost cuvintele lui Horia Ivanovici.

Conducător al LPF în perioada 1996-2013, Dumitru Dragomir a mărturisit că în ciuda numeroaselor funcții de conducere pe care le-a ocupat de-a lungul carierei, „Oracolul din Bălcești” nu a primit invitații la meciurile de fotbal ale echipei naționale.

„N-am știut. Sunt țăran, sunt de la țară. Am mai spus-o și o repet am fost secretar de asociație sportivă, organizator de competiții, vicepreședinte de club sportiv, președinte de club de fotbal, președinte de club sportiv. Stai să vezi.

Președinte de ligă, prim-vicepreședinte al FRF, vicepreședinte de comisie parlamentară, funcție de ministru. Am fost 21 de ani președinte de club și 20 de ani președinte de ligă și prim-vicepreședinte al FRF și nu am o invitație la meciurile echipei naționale.

Stadionul național se datorează în mare măsură lui Mitică Dragomir și lui Mircea Sandu sau invers. Cele patru stadioane făcute, inclusiv Steaua, 100% lui Mircea Sandu și a lui Mitică Dragomir. Degeaba zice Talpan. Nu mai detaliez”, a spus Dumitru Dragomir.

