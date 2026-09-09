„De unde a avut bani CFR să aducă 10 jucători într-o zi”. Neluțu Varga a răspuns fără să stea pe gânduri

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Cu toate că se află în insolvență, CFR Cluj a transferat nu mai puțin de 10 jucători în 6 ore. Aflat în Africa, patronul Ioan Varga a dezvăluit cum a reușit să deblocheze transferurile pe ultima sută de metri. A avut și noroc maxim, pentru că CFR Cluj a avut voie să facă transferuri doar câteva ore, pentru că începând de miercuri, 9 septembrie, au apărut noi restricții, din cauza altor datorii. Practic, CFR Cluj a plătit litigiile vechi, a avut drept la transferuri, după care au apărut alte litigii nestinse.

CFR Cluj a făcut 10 transferuri în 6 ore și patronul Nelu Varga a explicat cum a fost posibilă „minunea”

„Maratonul transferurilor” a fost posibil printr-un efort financiar nemaivăzut. Mai mult, patronul Varga anunță că în luna „decembrie” clubul nu va mai avea nicio datorie. Pentru a clarifica, Ioan Varga a explicat că FIFA a deblocat transferurile doar după ce au fost stinse cele 14 litigii deschise.

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„De la club și de la domnul Varga (n.r. de unde au venit banii). Au fost bani, clubul a plătit și datoriile care trebuiau plătite pentru a se debloca transferurile. Ce prostii sunt astea? FIFA nu deblochează decât dacă plătești.

Am achitat vineri, dar FIFA a cerut swift-urile de la bancă. Ne-au spus că banii trebuie să fie la ei. Am trimis banii vineri, dar au intrat abia luni și de asta s-a deblocat interdicția mai târziu. Ce a fost de plătit s-a plătit”, a punctat Varga, conform .

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CFR Cluj are din nou interdicție la transferuri. Patronul Varga promite că în decembrie scapă de datorii

„Până în decembrie suntem la zero cu toate. Am intrat în insolvență pentru că nu mai rezistam psihic. Doar de CFR se vorbea peste tot, memorii în fiecare zi… Eu știam că rezolv problema. Și se va rezolva tot.

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A fost nevoie să facem această acțiune, dar situația se va rezolva. Am spus că îi mai ajut anul acesta și așa voi face. La anul, voi vedea. Dar în această perioadă am văzut cine sunt oamenii de caracter și cine nu. Mi s-au clarificat multe lucruri”, a completat Varga.

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CFR Cluj are din nou interdicție la transferuri începând de astăzi, 9 septembrie, pentru un nou litigiu. Asta, în ciuda faptului că patronul Varga dădea asigurări că problemele financiare vor fi rezolvate în curând, până în „decembrie”. Din fericire pentru CFR, această interdicție nu îi va mai afecta în această perioadă pe clujeni.