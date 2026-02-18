Sport

De unde a plecat căderea lui Dinamo: ”Mergeam direct în Liga Campionilor! Totul a fost împotriva noastră”

Dinamo a fost la un pas de a intra în Liga Campionilor, fazele grupelor, în urmă cu mai mulți ani. Un înfocat fan al alb-roșilor spune că nu de aici a plecat căderea echipei. Care a fost momentul de cumpănă al echipei.
Adrian Baciu
18.02.2026 | 08:15
Momentul care a însemnat prăbușirea lui Dinamo. S-a întâmplat în 2009. Sursa foto: colaj Fanatik
Dinamo are 18 titluri de campioană a României în palmares. Ultimul dintre ele a venit în sezonul 2006-2007. ”Câinii” au fost aproape de trofeu și în 2008-2009, atunci când surpriza Unirea Urziceni a dat lovitura și a pus mâna pe lauri. Din acest punct a plecat căderea lui Dinamo, este de părere un înfocat suport alb-roșu.

Momentul din istorie care a însemnat căderea lui Dinamo: ”Mergeam direct în Liga Campionilor!”

Invitat în emisiunea ”FANATIK Dinamo”, Alex Conovaru, unul dintre cei mai înfocați suporteri dinamoviști din lumea actorilor, a rememorat mai multe momente din istoria echipei sale de suflet. A ajuns și la celebrul duel dintre ”câini” și Lazio, meci contând pentru calificarea în grupele UEFA Champions League, sezonul 2007-2008.

După 1-1 pe Olimpico din Roma, Dinamo părea sigură pe ea în retur și intrase la cabine cu un avantaj de un gol. A urmat însă dezastrul după pauză. ”A fost o durere mare (n.r. eșecul cu Lazio) pentru că simțeam că ia sfârșit eterna glumă cu Dinamo și Liga Campionilor”, spune actorul.

În ciuda acestui moment dureros, Alex Conovaru spune că nu de aici a plecat căderea lui Dinamo. În opinia sa, sezonul care a urmat, cel intern, a fost punctul de cotitură. Atunci, Unirea Uziceni a luat titlul și a jucat în sezonul care urma în grupele Ligi Campionilor.

”Dar nu de acolo a plecat căderea lui Dinamo (n.r. eliminarea cu Lazio în drumul spre grupele Ligii). Căderea lui Dinamo a plecat din momentul în care Urziceni a câștigat campionatul în dauna lui Dinamo, care condusese ierarhia foarte mult. Cu arbitrul spaniol, când a fost penalty. Dar hai, trecem și peste asta.

N-ai bătut Brașov acasă, atunci când era Răzvan Lucescu. Țin minte meciul ăla cu Borcea care coborâse pe pistă, își pusese vesta…de la tribuna oficială plecaseră toți ăia care dădeau bani. Acolo a început căderea lui Dinamo. Atunci ne duceam direct în Liga Campionilor (n.r. dacă luam campionatul). De acolo a pornit, din momentul ăla. Totul a fost împotriva noastră”, spune actorul.

Ce spune Alex Conovaru despre controversele din jurul meciului Dinamo – Lazio

Pe 28 august 2007, suflarea alb-roșie a trăit o dramă în Capitală. La pauză, Dinamo conducea cu 1-0 pe Lazio, în returul play-off-ului de accedere în grupele Ligii Campionilor. După 1-1 la Roma, ”câinii” era calificați. A urmat însă a doua repriză și o serie de greșeli mari individuale. Acestea le-au peninsularilor să întoarcă scorul în repriza secundă (1-3).

În jurul acestui meci s-a vorbit foarte mult. Au fost inclusiv acuzații de blat. În ceea ce-l privește, Alex Conovaru nu face parte din această horă a celor cărora li s-a părut un meci dubios. ”(n.r. Ai simțit ceva dubios, ca fan, la acel retur cu Lazio?) Nu. Eu nu. Chiar am revăzut de curând, chiar am găsit pe YouTube, integral a doua repriză, integral. Adică ce să-i zici lui Vali Năstase? Că a vrut el să facă penalty-ul ăla? A greșit, o disperare, s-a dus, a intrat la ăla, a intrat…

Acum, mai aud și jucători. Dom’le, ai simțit ceva? Dom’le, nu știu, dar eu nu, dar poate ăla. Că nici nu trebuie să fie mulți jucători într-o chestie ca asta. Eu nu cred că Borcea, cât era el de nebun, să intre în Liga Campionilor, risca el așa ceva ca să-l vândă pe Radu Ștefan doar atât? Păi îl vindeai oricum. Dacă ai făcut-o așa, înseamnă că este o românească din-aia…”, mai spune Conovaru, la ”FANATIK Dinamo”.

