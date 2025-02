De unde a plecat tot scandalul de la Universitatea Craiova – U Cluj 1-0: „Cine e din fotbal simte un anumit curent! Arbitrii transmit un semnal” / „Trimis pe filieră liberală!”

S-a lăsat cu , scor 1-0. Sorin Cârțu a coborât în zona băncilor de rezerve pentru o discuție cu Iulian Călin, însă președintele onorific de la formația din Bănie a ajuns să fie implicat și într-un schimb de replici cu jucătorii „șepcilor roșii”.

Sorin Cârțu a dezvăluit tot ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova – U Cluj: „Cine e din fotbal simte un anumit curent! Arbitrii transmit un semnal”

Sorin Cârțu a primit la finalul derby-ului studențesc de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Președintele Universității Craiova a răspuns la FANATIK SUPERLIGA.

Show-ul este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri. Sorin Cârțu a dezvăluit tot ce s-a întâmplat la pauza meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Știi foarte bine că am făcut comentarii și am spus că singurul lucru pe care mi-l doresc e ca partida cu U Cluj să se joace pe teren, să nu mai fie polemici. Am și eu niște date, suntem în fotbal și simțim. Nu trebuie să ai date clare, cine e din fotbal simte un anumit curent.

Nu sunt numai părerile mele, să spui că am iscat eu asta. Nu există o fază mai clasică pentru penalty decât cea cu Safira. Când nu faci o chestie de genul ăsta transmiți un semnal ca arbitru. De ce ne mirăm că jucătorul are teamă în teren, simte arbitrul și își ia niște măsuri de precauție”, a spus Sorin Cârțu.

Iulian Călin are un istoric controversat: „A mai făcut o nenorocire”

Alin Buzărin este de părere că a aruncat în aer derby-ul de pe „Ion Oblemenco”. Jurnalistul nu înțelege cum face Kyros Vassaras delegările: „Dacă nu există VAR s-a dus! Am scris cu o zi înainte când am văzut delegarea, am scris că e trimis de Vassaras pe filiera liberală.

El a mai făcut o nenorocire mare în primăvară la Botoșani, a mai ajutat partidul într-o ipostază. A făcut muncă de partid la Botoșani – FC U! I-a dat pe toți afară, a dat niște penalty-uri. Acest meci trebuia să beneficieze de unul dintre cei șapte arbitri FIFA. Juca locul patru cu primul loc, iar tu pui niște arbitri la păstrare, îi ții în borcanul de castraveți, ca să îi trimiți la friptura Ligii Campionilor”.

Sorin Cârțu i-a răspunsul „civilizatului” Chipciu: „Pe mine nu m-a amendat Jandarmeria”

„Care e diferență între ce a făcut Zajkov și intrarea jucătorului de la Cluj în meciul cu Rapid. La una intervine VAR, iar la alta nu intervine VAR. Echipa asta a mai fost ajutată și la meciul cu Buzăul. Civilizatul Chipciu de ce nu a comentat, să spună că penalty-ul nostru a fost ca cel neprimit de Rapid.

Apropo, vezi că pe mine nu m-a amendat Jandarmeria cum te-au amendat pe tine jandarmii de la Cluj când ai înjurat suporterii tăi de la Cluj. Nu te mai da civilizat, că îți e scârbă de fotbalul românesc, lasă-te dacă nu îți convine.

Televiziunea ar trebui să îi dea dreptul să vorbească și celuilalt. Poate e și o altă variantă, nu doar ce vorbesc cei din teren care vor să își acopere colegul lor. Ai fi vrut îl acuze pe Cristea? L-am remarcat pe Chipciu pentru noi, nu ai văzut diferență între el și Mora?

Un jucător de la ei care se duce cu capul spre balon, nu atinge mingea nici cu capul și nici cu umărul. Mingea îi depășește capul și umărul, apoi se oprește. Cum s-a oprit mingea și i-a sărit puțin în față ca să o trimită în careu”, a mai spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu a dezvăluit discuția cu Iulian Călin: „Scrie în raport”

„Am văzut meciuri în campionate tari când s-a dat gol, apoi s-a anulat golul pentru că înainte a fost fault. Nu știu ce s-a scris în raport, eu nu am văzut jos niciun observator de joc sau de arbitri. Discuția mea cu Bic și Cristea nu a durat mai mult de 15, 20 de secunde.

Am plecat din zona respectivă, țelul meu nu era să discut cu jucătorii de la Cluj. Țelul meu a fost să ajung la Călin și să discut cu el, nu are ce să scrie pentru că nu l-am jignit. I-am spus că vrem decență și echilibru de la el, asta a fost discuția mea cu Iulian Călin.

Mi-a spus că o să scrie asta în raport, scrie ce vrei domnule, dar eu am datoria să îți spun ce faci pe teren. Noi ne considerăm prejudiciați. Noi nu avem voie să atragem atenția, pentru că e arbitru. Puteam să îmi dea o explicație, uite pentru ce am dat penalty.

Nu a zis nimic, că scrie în raport. Cum l-am jignit sau ce am făcut atât de inadecvat? Nu mai fac comentarii”, a declarat președintele Universității Craiova.

CONTROVERSA IMENSA in jurul arbitrului Iulian Calin la U Craiova - U Cluj 1-0: „Filiera liberala”