De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv

La pauza meciului dintre FCSB și Fenerbahce, jucătorii celor două formații au fost implicați într-un conflict, iar fostul jucător de la Manchester United, Fred, ar fi fost cel care a declanșat totul. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA detalii despre acest incident.
Scandalul ar fi pornit, deoarece fotbaliștii FCSB-ului au reacționat dur după ce Fred a folosit un apelativ care nu a fost pe placul acestora. „A fost și o gălăgie pe culoar acolo, Elias Charalambous încerca să despartă niște oameni. Din informațiile pe care le am de la colegii mei care au fost la meci, totul a pornit de la Fred, care a folosit celebrele cuvinte pe care noi le evităm, cu țigani.
De acolo a pornit toată încăierarea. Era și puțin surescitat. Și în teren a fost puțin mai nervos decât de obicei, apropo și de diferendul pe care l-a avut cu Baba Alhassan la un moment dat. Din informațiile pe care le avem noi, totul a pornit de la niște apelative pe care Fred le-a avut la adresa jucătorilor, iar atunci au sărit jucătorii ambelor echipe”, a afirmat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.
Atât Elias Charalambous, cât și Domenico Tedesco au fost întrebați la finalul partidei despre scandalul de la pauză. „În fotbal există emoții mereu. Nu s-a întâmplat nimic. Noi, antrenorii, trebuie să calmăm jucătorii. Asta a fost tot”, a afirmat antrenorul celor de la FCSB.
Și tehnicianul lui Fenerbahce a fost la fel de diplomat: „Nu știu ce s-a întâmplat la pauză pentru că eram deja la vestiare. Am auzit zgomot și m-am dus acolo, dar e important că nu s-a întâmplat nimic grav. E stresul meciului”. Duelul dintre FCSB și Fenerbahce, încheiat la egalitate, 1-1, a fost analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de oficialul campioanei României, Mihai Stoica.
Lansat în fotbalul mare de Internacional Porto Alegre, Fred a fost adus în Europa de Șahtior Donețk, în 2013. După 5 ani la gruparea din Ucraina, în primii 3 fiind antrenat de Mircea Lucescu, brazilianul a fost achiziționat de Manchester United, care a plătit 47 de milioane de lire sterline în schimbul său.
Brazilianul a petrecut 5 sezoane pe Old Trafford, câștigând o Cupă a Ligii, iar în 2023 a semnat cu Fenerbahce. În perioada 2014-2022, Fred a evoluat și pentru naționala Braziliei, unde a strâns 32 de selecții, fiind prezent la 4 turnee finale, două Cupe Mondiale și două Copa America.