De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv

La pauza meciului dintre FCSB și Fenerbahce, jucătorii celor două formații au fost implicați într-un conflict, iar fostul jucător de la Manchester United, Fred, ar fi fost cel care a declanșat totul. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA detalii despre acest incident.

De unde a pornit, de fapt, scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce

Scandalul ar fi pornit, deoarece fotbaliștii FCSB-ului au reacționat dur după ce Fred a folosit un apelativ care nu a fost pe placul acestora. „A fost și o gălăgie pe culoar acolo, Elias Charalambous încerca să despartă niște oameni. Din informațiile pe care le am de la colegii mei care au fost la meci, totul a pornit de la Fred, care a folosit celebrele cuvinte pe care noi le evităm, cu țigani.

De acolo a pornit toată încăierarea. Era și puțin surescitat. Și în teren a fost puțin mai nervos decât de obicei, apropo și de diferendul pe care l-a avut cu Baba Alhassan la un moment dat. Din informațiile pe care le avem noi, totul a pornit de la niște apelative pe care Fred le-a avut la adresa jucătorilor, iar atunci au sărit jucătorii ambelor echipe”, a afirmat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ce au spus cei doi antrenori despre incidentul de la vestiare

Atât Elias Charalambous, cât și Domenico Tedesco au fost întrebați la finalul partidei despre . „În fotbal există emoții mereu. Nu s-a întâmplat nimic. Noi, antrenorii, trebuie să calmăm jucătorii. Asta a fost tot”, a afirmat antrenorul celor de la FCSB.

Și tehnicianul lui Fenerbahce a fost la fel de diplomat: „Nu știu ce s-a întâmplat la pauză pentru că eram deja la vestiare. Am auzit zgomot și m-am dus acolo, dar e important că nu s-a întâmplat nimic grav. E stresul meciului”. .

Cine este Fred

Lansat în fotbalul mare de Internacional Porto Alegre, Fred a fost adus în Europa de Șahtior Donețk, în 2013. După 5 ani la gruparea din Ucraina, în primii 3 fiind antrenat de Mircea Lucescu, brazilianul a fost achiziționat de Manchester United, care a plătit 47 de milioane de lire sterline în schimbul său.

Brazilianul a petrecut 5 sezoane pe Old Trafford, câștigând o Cupă a Ligii, iar în 2023 a semnat cu Fenerbahce. În perioada 2014-2022, Fred a evoluat și pentru naționala Braziliei, unde a strâns 32 de selecții, fiind prezent la 4 turnee finale, două Cupe Mondiale și două Copa America.

