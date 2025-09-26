De unde a pornit scandalul de la vestiare după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii, la un pas de bătaie. Exclusiv

Era foarte puțin probabil ca derby-ul dintre Universitatea Craiova și Dinamo să nu încingă spiritele în Bănie. Jucătorii celor două echipe s-au luat la ceartă în zona de flash-interviuri, imediat după fluierul de final.

Scandal în Bănie! Jucătorii de la Craiova și Dinamo, la un pas de bătaie

Etapa cu numărul 11 din SuperLiga României „Câinii roșii” au deschis scorul pe „Ion Oblemenco”, prin Alexandru Musi, însă oltenii au restabilit egalitatea până la pauză.

Imediat după reluarea partidei, Craiova a intrat în avantaj, însă în minutul 65 a rămas în inferioritate numerică după ce , iar bucureștenii au obținut un punct în urma unui gol în minutul 90.

Oltenii sunt de părere că Universitatea a fost victima multiplelor greșeli de arbitraj, mai ales că Armstrong merita la fel de mult să primească cartonașul roșu, împreună cu Bancu. La vestiare, lucrurile au degenerat, iar nervii au ajuns la cote maxime. Fotbaliștii celor două echipe s-au certat în zona de flash-interviuri și la vestiare, fiind la un pas de bătaie.

Conform informațiilor obținute de FANATIK de la fața locului, totul a pornit de la Charalampos Kyriakou, fotbalistul cipriot al lui Dinamo, care a avut ceva de împărțit și cu Nicușor Bancu înainte de momentul eliminării căpitanului oltenilor. Mijlocașul lui Dinamo a avut de reproșat mai multe lucruri la vestiare, lucru ce a încins spiritele și mai tare, iar jucătorii au început să arunce cu apă unii în alții.

Ștefan Baiaram, dezvăluiri din mijlocul scandalului

Ștefan Baiaram, unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai oltenilor, a explicat cum au stat lucrurile. Tânărul fotbalist a dezvăluit că totul a pornit de la jucătorii lui Dinamo, care au început să arunce cu apă:

„A fost un scandal după meci, pe tunel, pe fondul nervilor și al tensiunii. Cei de la Dinamo au aruncat cu apă în stânga și dreapta, au scuipat, ne-au ațâțat”, a dezvăluit Ștefan Bairam după meci.

Universitatea Craiova, un singur punct în ultimele două etape. Urmează două meciuri de foc

Deși părea că nimic nu o poate opri pe Craiova lui Rădoi, în ultimele două etape, oltenii au adunat un singur punct. Universitatea a pierdut în fața Oțelului Galați, iar vineri seară a fost egalată în minutul 90 de Dinamo.

Următoarele două meciuri sunt extrem de dificile pentru olteni, întrucât vor debuta pe tabloul principal din Conference League, contra lui Rakow, iar la trei zile distanță va merge la București pentru a se duela cu campioana en-titre, FCSB.