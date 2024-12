De unde a pornit scandalul dintre Alex Velea și Lino Golden: “El nu mi-a făcut rău, cât mi-au făcut ei”

Multă lume s-a întrebat o bună perioadă de timp de unde a pornit scandalul dintre Alex Velea și Lino Golden. Acum însă, la ani distanță, iată că adevărul e pe cale să iasă la suprafață. Cine a greșit, de fapt?

Adevărul despre scandalul dintre Alex Velea și Lino Golden

Pentru cei care nu știu întreaga poveste, cu ani în urmă, , dar și Lino Golden, erau ”protejații” lui Alex Velea. Artistul a fost cel care i-a lansat în muzică și dincolo de asta i-a și găzduit în casa sa.

ADVERTISEMENT

Totul până acum patru ani. Atunci a izbucnit scandalul dintre Alex Velea și Lino Golden, iar Mario Fresh era și el la mijloc. Atunci, ambii artiști au decis să renunțe la colaborarea cu soțul Antoniei, fără alte declarații.

Invitat în podcast-ul lui Bursucu, Lino Golden a vorbit despre acest subiect. El recunoaște că în mare parte la acea vreme a fost influențat de Mario Fresh. Totodată, acesta a mai adăugat că și prima ceartă a existat între Mario și Alex Velea.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește motivele, artistul spune că niciodată nu a fost vorba despre bani sau despre muzică. Mai exact, ar fi fost vorba mai degrabă despre niște nepotriviri de caracter, după o perioadă în care cei doi s-au maturizat.

Lino Golden recunoaște că scandalul cu Alex Velea a fost o greșeală. Totodată, el confirmă faptul că artistul nu i-a făcut niciodată rău, ci din contră. Alte persoane au fost cele vinovate la acea vreme.

ADVERTISEMENT

”Am fost influențat de Mario”

„Am fost influențat de Mario, dar nu la modul că mă trăgea el de mână. Oricum nici cu Mario nu am o relație atât de apropiată. Prima dată s-a certat cu el, pe el l-a dat afară. Nu are nicio legătură cu banii, nimic profesional.

Evident că prietenia noastră a pornit dintr-o conjunctură, nu că ne-am întâlnit noi pe stradă și am zis că de acum suntem frați. Am dormit în același pat atâția ani de zile, am mâncat din aceeași farfurie. Când s-a făcut ruptura asta, cum alegi? Cum trădezi doi prieteni care nu ți-au greșit, de fapt? Dar trebuie să pleci cu unul.

ADVERTISEMENT

Trebuia să rămân la mijloc și să zic că e treaba lor, eu rămân prieten și cu tine, și cu tine. Au fost neînțelegeri, nepotriviri de caracter după o perioadă în care ne-am maturizat. Am făcut multe prostii și am greșit rău pe subiectul ăsta. Nu a fost vina lui Alex, cât a fost vina anturajului prost din perioada aia care ne înjura, ne amenința. El nu mi-a făcut rău, cât mi-au făcut ei, luându-i lui apărarea”, a spus Lino Golden, în podcast-ul lui Bursucu.

Regretă Lino Golden scandalul cu Alex Velea? Artistul spune că de la acel moment nu a mai vorbit niciodată cu soțul Antoniei. Mai mult de atât, atât el cât și artista îl au la block, deși pași de împăcare s-au făcut, din partea lui.

. Totodată, sunt momente în care evită să îl mai sune tocmai pentru că știe că cea mai mare supărare o are pentru el.