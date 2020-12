De unde a pornit tot scandalul de rasism la PSG – Bașaksehir. I-au strigat „gypsy” pe arbitrii români! Exclusiv

Scandalul de rasism care a urmat meciului dintre PSG și Istanbul Bașaksehir, cu o brigadă românească la centru, scoate la iveală noi detalii incredibile. Înainte ca Șovre și Colțescu să-i spună lui Hațegan „ăla negru”, banca turcilor a avut reacții reprobabile la adresa românilor, cărora le-ar fi spus „gypsy”.

FANATIK a aflat din mărturisirile pe care arbitrii implicați le-au făcut apropiaților de unde a pornit totul. Este vorba despre primele momente ale partidei întrerupte în minutul 14, când turcii de pe bancă i-au strigat „țigani” pe Șovre și compania!

Toată lumea a sărit cu ghetele pe Sebastian Colțescu și pe Octavian Șovre, care i l-au indicat lui Ovidiu Hațegan pe „ăla negru de acolo”. A fost, spun toți, scânteia care a aprins scandalul de rasism de la PSG – Bașaksehir.

Din informațiile FANATIK, culese de la apropiații brigăzii de arbitri de pe „Parc des Princes”, tot filmul ar trebui dat puțin înapoi. Ceea ce auzim noi la un moment dat este doar urmarea a ceea ce s-a întâmplat în primele minute ale întâlnirii.

„Ăla de acolo, ăla negru de acolo. Nu se poate așa ceva! Du-te și verifică! Nu se poate așa ceva!”, se aude foarte clar ceea ce spune Șovre, ulterior vorbind și Colțescu. Este momentul în care centralul Hațegan întrerupe partida și se îndreaptă spre banca turcilor de la Istanbul Bașaksehir.

