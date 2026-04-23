De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12 jucători olteni transferați

Rivalitatea dintre Dinamo București și Universitatea Craiova nu este doar una sportivă, ci una încărcată de istorie, orgolii și episoade care au lăsat urme adânci în memoria suporterilor. Născută încă din perioada comunistă, când duelurile dintre cele două echipe aveau și o puternică încărcătură simbolică, această tensiune s-a amplificat considerabil după anii 2000, într-un moment care avea să schimbe definitiv relația dintre cele două cluburi. Mai mult de atât, transferurile în masă realizate de Gigi Nețoiu, care a dus nu mai puțin de 12 jucători de la Craiova la Dinamo, au fost percepute în Bănie drept o adevărată ruptură.

Cosmin Bărcăuan a fost întrebat dacă are o favorită în duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova

Unul dintre acei jucători ce au ajuns în Ștefan cel Mare a fost Cosmin Bărcăuan, cel care acum vorbește despre confruntarea dintre cele două formații ce va avea loc în . Fostul fotbalist spune că nu are o favorită și că are în suflet ambele formații, iar speranțele sunt ca una dintre cele două să câștige măcar un trofeu la finalul stagiunii.

„Dinamo – Craiova și dacă era amical era la fel de important precum o semifinală de Cupa României. Este un derby între două echipe puternice, cred că sunt cele mai în formă formații de anul acesta. Va fi un duel interesant, aștept să văd un meci în care sunt două formații care joacă fotbal și sunt îndreptățite să câștige și campionatul, și cupa. Eu nu cred că putem să vorbim de favorită. Nu pot să explic prin cuvinte ce înseamnă pentru un jucător de fotbal ce simți când ajungi la stadion și vezi emulația de acolo. Simțeam în stomac niște fluturi, abia așteptam să ajung la stadion. E un sentiment care nu știu dacă există în viață într-un alt loc. Sunt două echipe echilibrate, depinde și de sistemele de joc folosite. Dinamo se va agăța de orice ca să câștige. Pentru ei ar însemna foarte mult și cupa. Și pentru Craiova ar fi un event important, după cel din 1991. E important ca jucătorii să ofere acel spectacol fotbalistic pe care îl așteptăm. Țin cu amândouă echipele, am sufletul împărțit, cea mai bună să câștige. E important să văd una din cele două echipe cu un trofeu deasupra capului”, a spus Cosmin Bărcăuan la FANATIK Dinamo.

Ce-și dorește Marcel Iancu de la echipa lui Mihai Rotaru: „Să vină la Craiova!“

Într-un context în care rivalitatea dintre Universitatea Craiova și Dinamo București rămâne una dintre cele mai intense din fotbalul românesc, vocile celor care au trăit din interior această confruntare capătă o greutate aparte. Un astfel de punct de vedere vine din partea lui Marcel Iancu, fost conducător în ambele tabere, care nu doar că a analizat duelul, dar a și transmis prin FANATIK un mesaj clar pentru Universitatea Craiova și Mihai Rotaru.

„Am văzut primul meci din semifinale dintre FC Argeș și Universitatea Cluj și pot spune că mi-a părut rău de piteșteni. Noi, la Craiova, îi îndrăgim mai mult pe cei de la Argeș. Au fost relații foarte bune între cele două echipe în decursul timpului. Eu trăiesc în Craiova, unde am și lucrat timp de cinci ani și, chiar și în aceste condiții, pot spune că sunt alături de fotbalul din Craiova și de ce se întâmplă în orașul nostru. E un meci important pentru Craiova, dar cel mai important este pentru Dinamo. Este singurul obiectiv de care se mai pot lega. Am prieteni din Craiova Maxima și nu pot spune că nu o susțin pe Universitatea, în ciuda faptului că am fost la FCU, în tabăra cealaltă. Dacă spui că nu ești alături de ei, ori înseamnă că ești hain la suflet, ori că ai interese, iar eu nu am absolut niciun fel de interes. Chiar îmi doresc ca titlul să vină la Craiova!”, a adăugat Marcel Iancu.

Cosmin Bărcăuan, despre rivalitatea dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Momentul în care a ajuns în Ștefan cel Mare

Unul dintre episoadele care au alimentat decisiv această rivalitate a fost momentul în care Gigi Nețoiu a transferat în bloc mai mulți jucători de la Universitatea Craiova la Dinamo București. Printre fotbaliștii care au făcut pasul spre Ștefan cel Mare s-a numărat și Cosmin Bărcăuan, care a povestit cum a trăit acel moment și ce a însemnat decizia de a pleca din Bănie. „Eram la Craiova, mai aveam contract cu Craiova, iar înainte de meci, cu câteva zile, am fost informat că am ofertă de la Dinamo. Mi s-a oferit dublu, atunci a fost din punctul meu de vedere o mutare benefică. Dacă luai campionatul puteai să joci în Champions League, a fost decizie personală. Am plecat, să dau exemplu, de la 2 lei la 5 lei. Toată lumea a luat decizia asta, a fost fotbalistic. Gândiți-vă ce loturi erau în campionat. Fiind cu Stoican în cameră îți dai seama că știam. Eram colegi, toți împreună, știam între noi. Noi ne-am făcut datoria față de Universitatea Craiova. Ultimul meci, cu FC Național, am luptat pentru cele 3 puncte.

Un stadion arhiplin, am câștigat cu 2-0. Din punct de vedere profesional, îmbrăcam un tricou, ce era să fac, să nu intru în teren? Ce a urmat după a fost o altă poveste. Analizând după mulți ani spun că a fost o mișcare benefică. Cu toate că mi-a fost foarte greu la Dinamo, unde erau 7 atacanți, toți buni. Era greu să joc în fața lui Claudiu Niculescu sau Dănciulescu. Eram peste 30 de jucători la antrenament și era o luptă crâncenă pentru a prinde lotul. Foarte greu. Erau antrenamente pe viață și pe moarte, voiam cumva să ne facem remarcați, să jucăm”, a mai declarat Bărcăuan.

Cei 12 jucători care au mers de la Universitatea Craiova la Dinamo:

Angelo Alistar

Flavius Stoican

Viorel Domocoș

Ovidiu Burcă

Ștefan Preda

Cosmin Frăsineanu

Ciprian Danciu

Ștefan Grigore

Daniel Rednic

Dan Alexa

Cosmin Bărcăuan

Victoraș Iacob

Rivalitatea fără cale de întoarcere între Craiova și Dinamo. Marcel Iancu, mesaj tranșant: „Nu există înțelegere!“

Episodul transferurilor în masă a rămas un punct de referință în această rivalitate, iar Marcel Iancu a explicat pentru FANATIK cum a resimțit din interior tensiunea dintre Craiova și Dinamo București și cum s-a construit această rivalitate.

„Craiova are o revenire de formă, pentru că și ei au trecut printr-o fază dificilă. Pentru ei, câștigarea titlului este cel mai important lucru, dar un lucru este cert: niciodată nu va fi între cele două echipe o înțelegere de vreun fel, să o lase vreuna mai moale într-un meci sau mai știu eu ce. Nu există înțelegere! Am lucrat în ambele tabere și pot spune că este, în primul rând, o rivalitate sportivă. Pe vremuri, cei din Craiova Maxima cu cei de la Dinamo se întâlneau, vorbeau, dar, ca rivalitate sportivă, este o chestie fără rival. În Oltenia se trăiește intens, iar Dinamo n-a fost o echipă agreată în zona noastră. Pornind de la plecările acelea spre București, de la Cămătaru și ceilalți, echipele de acolo, orașul, practic, este considerat ca cel care a distrus Craiova Maxima. E mult să spun ură, dar niciodată nu va fi o înțelegere“, a declarat Marcel Iancu, pentru FANATIK.

Episodul „Poștașul” – momentul care a aprins și mai tare rivalitatea Craiova – Dinamo

Unul dintre episoadele care ilustrează cel mai bine tensiunea uriașă dintre Dinamo București și Universitatea Craiova a fost rememorat de Marcel Iancu, care a vorbit despre un moment rămas în memoria fanilor din Bănie. Pe 21 noiembrie 2004, la un joc Universitatea Craiova – Dinamo, un ultras din Bănie şi-a revărsat furia pe Claudiu Niculescu, fotbalist care îi „trădase” pe olteni. Ovidiu Todoran, cunoscut de fanii ca „Poştaşul”, a intrat pe teren în jurul minutului 80 cu intenția de a-l lovi pe Niculescu. Ultrasul a prins momentul când atacantul nu era atent, a alergat până la el şi i-a aruncat cu un fular al Craiovei în faţă, după care a urlat: „Eşti un trădător împuţit!”. N-a mai apucat să zică altceva, după ce Adrian Mihalcea l-a doborât la pământ cu o intrare de arte marțiale. „Poştaşul”, care era tatuat pe tot corpul cu simbolurile Universităţii, l-a dat în judecată pe Mihalcea că l-a oprit să-l lovească din nou pe Niculescu.

„Mi-aduc aminte de un episod, cu ‘Poștașu’, când a aruncat fularul spre Claudiu Niculescu. Păi cum altfel devenea el celebru dacă nu avea gestul ăsta? Și ce mare lucru s-a întâmplat, pentru că Niculescu nu a plecat de capul lui de la Craiova. El a plecat pe bani și pentru că așa au vrut conducerile. La vremea respectivă, Universitatea Craiova avea conduceri care, mai presus de orice, și-au văzut interesul financiar. Competiția sportivă a fost mereu pe locul doi, ei nu voiau să câștige campionatul. Toți investitorii, până la Mihai Rotaru, asta urmăreau, doar banii. Acum, însă, Rotaru a investit mulți bani și și-a propus să câștige campionatul sau Cupa. Și să vă mai spun ceva. Dacă acum ar pleca de la Craiova la Dinamo un jucător cu notorietate, niciodată n-am mai avea un scandal precum cel cu Poștașul. Mentalitatea suporterilor din ultimii ani s-a schimbat, lumea are alte priorități, fiecare are gândul lui, stresul lui, iar fotbalul e doar pe planul secund, e ca o plăcere, o delectare, dar cam atât”, a rememorat Marcel Iancu.

Cum arăta derby-ul Craiova – Dinamo în anii de maximă tensiune

De la meciuri jucate sub escortă și autocar protejat de forțele de ordine, până la o atmosferă în care fiecare deplasare era tratată ca o misiune specială, derby-urile dintre Universitatea Craiova și Dinamo București au avut, în anumite perioade, o încărcătură greu de comparat cu fotbalul modern. Tocmai acest contrast între trecut și prezent a fost surprins de Marcel Iancu, care a povestit cum se trăia atunci un astfel de duel.

„La vremea respectivă era o altfel de rivalitate între cele două echipe față de cum este acum. Atunci, oaspeții se cazau la hotel. Autocarul stătea în curte la Ministerul de Interne și nu pleca de acolo spre stadion cu jucătorii, pentru că erau probleme cu suporterii. Scriau pe autocar, trăgeau de uși, spărgeau geamurile. Atunci jucătorii se îndreptau spre stadion înconjurați de jandarmi, de dube, era o nebunie totală. Acum, în schimb, în zilele noastre, nu se mai întâmplă așa ceva. Rivalitatea a dispărut odată cu excluderea din fotbal a Craiovei din 2011. Au mai apărut ceva rivalități între cele două peluze, Sud și Nord, când se întâlneau cele două echipe din Craiova, dar nu putem spune că a fost cine știe ce. Înainte de Revoluție erau evenimente majore la Craiova, de atunci…”, a mai adăugat Marcel Iancu.