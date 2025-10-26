Sport

De unde a văzut Mihai Stoica FCSB – UTA 4-0. I-a găsit lui Gigi Becali fotbalistul dorit: „E extraordinar!”

Mihai Stoica, președintele de la FCSB, a văzut victoria echipei sale în fața celor de la UTA din Portugalia. Postarea făcută de managerul campioanei României.
Alex Bodnariu
27.10.2025 | 01:09
De unde a vazut Mihai Stoica FCSB UTA 40 Ia gasit lui Gigi Becali fotbalistul dorit E extraordinar
ULTIMA ORĂ
Unde a fost prezent MM Stoica în timp ce FCSB se distra cu UTA
ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, managerul celor de la FCSB, a urmărit victoria echipei sale, scor 4-0, în fața celor de la UTA, din Portugalia. Oficialul campioanei României a fost trimis de Gigi Becali în căutare de jucători în afara țării, iar latifundiarul din Pipera a dat de înțeles că are deja o țintă de transfer.

Mihai Stoica a văzut victoria echipei sale din Portugalia

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a deplasat în Portugalia pentru a găsi fotbaliști care să întărească lotul campioanei României. FCSB s-a impus cu 4-0 duminică seara în fața celor de la UTA, iar MM Stoica a ținut să felicite echipa sa printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a publicat o poză de pe stadionul celor de la Braga, alături de două emoticoane în culorile FCSB-ului. Mai mult, acesta a scris și mesajul „Suiii”, cu referire la victoria celor de la Real Madrid în fața Barcelonei, în El Clasico.

Postarea făcută de MM Stoica după FCSB - UTA 4-0
Postarea făcută de MM Stoica după FCSB – UTA 4-0

Gigi Becali a făcut anunțul! MM a găsit deja un fotbalist pentru FCSB din Portugalia

Mihai Stoica a plecat imediat după partida cu Bologna, din Europa League, în Portugalia, acolo unde speră să găsească câțiva fotbaliști pentru FCSB. Gigi Becali a declarat chiar că managerul clubului i-a propus deja un fundaș.

ADVERTISEMENT
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Digi24.ro
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii

„Am o veste foarte bună din Portugalia, am vorbit cu MM. A găsit ceva extraordinar. A zis că s-ar putea să coste. I-am spus că nu contează. Vreau fundaș central și doi mijlocași centrali.

ADVERTISEMENT
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea...
Digisport.ro
Ce a făcut Gigi Becali, după ce i s-a spus ”NU” la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului! A avut 60.000 € ”la mână”

El a găsit numai unul deocamdată. A găsit fundașul central. Nu vreau să dau mai multe detalii. După aia vin dușmanii și atacă”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Cine sunt primii fotbaliști pe care MM Stoica i-a văzut în Portugalia

Mihai Stoica a fost prezent la partida dintre Sporting Braga și Casa Pia. Cel mai probabil, oficialul celor de la FCSB a fost acolo pentru a-i urmări pe fundașii echipei oaspete. Este vorba despre stoperii David Sousa (24 de ani), Goulart Silva (25 de ani) și Kaique Rocha (24 de ani).

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a explicat pentru FANATIK că merge în Portugalia pentru a vedea la treabă jucători din a doua jumătate a clasamentului, întrucât FCSB nu își permite să ofere salarii la nivelul echipelor de top, precum Porto, Benfica sau Braga.

„Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă. Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești”, a explicat Mihai Stoica în emisiunea MM la FANATIK.

Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – UTA 4-0: „E...
Fanatik
Adrian Mihalcea nu s-a ferit de cuvinte după FCSB – UTA 4-0: „E umilitor pentru toți”
Florin Tănase, atac nuclear la Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul, a...
Fanatik
Florin Tănase, atac nuclear la Giovanni Becali: „Mi-e milă de el, săracul, a decăzut atât de mult! Trebuie să mai faci și matematică, nu doar școala vieții”
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă...
Fanatik
”Cea mai fierbinte nevastă de fotbalist” povestește prin ce e nevoită să treacă aproape zilnic. Soția lui Gabi Enache recunoaște că s-a obișnuit deja cu astfel de situații
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul atacant recunoaște: l-a scuipat pe Florin Prunea! 'Eram frustrat'
iamsport.ro
Fostul atacant recunoaște: l-a scuipat pe Florin Prunea! 'Eram frustrat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!