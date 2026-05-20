De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el

Daniel Pancu a revitalizat CFR Cluj în acest sezon, ducând echipa din subsolul clasamentului direct în play-off și chiar pe loc de Conference League la final de stagiune. Giovanni Becali a vorbit în direct despre tehnicianul român și a spus de unde are, de fapt, oferte. În ce țară ar putea antrena „Pancone” din vara acestui an.

Ofertele pentru Daniel Pancu. Cine îl vrea pe antrenorul CFR-ului

Daniel Pancu a calificat CFR Cluj în preliminariile Conference League din sezonul viitor. După meciul încheiat la egalitate cu Dinamo în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii, Giovanni Becali a spus totul despre interesul care există pentru tehnician, dezvăluind că Turcia ar putea fi noua sa destinație.

„Pancu, dacă are câteva oferte, sunt din Turcia, nu sunt din altă parte a Europei. Și totuși Turcia e o soluție pentru el, înaintea celor românești. Dar aici în România, dacă Neluțu se pune de acord cu el, nu e problemă. El are doi ani de contract”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Neluțu Varga vrea să continue cu Daniel Pancu la CFR Cluj

Despre viitorul lui Daniel Pancu a vorbit și Neluțu Varga. . „Îi dau continuitate cu toată inima. Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat și s-a vehiculat, au fost foarte multe speculații, recunosc că am fost injectat din multe locuri.

Eu fiind departe… fiecare interpretează cum primește informația, dar nu l-am făcut niciodată nesimțit. Am spus că este o nesimțire să mă lase la greu, atâta timp cât eu i-am dat toată inima pe masă, iar când va fi bine se va vedea. Cine a fost la greu, va fi și la bine. Acum ar fi nedrept pentru mine să vin acasă în forță și să el să nu fi beneficiat și de lucrurile bune”, a mărturisit Neluțu Varga, tot în cadrul emisiunii „Giovanni Show”.

