Sport

De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el

Daniel Pancu a impresionat în acest sezon la CFR Cluj și a atras atenția mai multor cluburi. Giovanni Becali a spus de unde are antrenorul român oferte, de fapt.
Mihai Dragomir
20.05.2026 | 10:30
De unde are Daniel Pancu oferte din strainatate CFR Cluj si Rapid siar putea lua gandul de la el
EXCLUSIV FANATIK
Ce oferte are, de fapt, Daniel Pancu. Unde ar putea ajunge. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a revitalizat CFR Cluj în acest sezon, ducând echipa din subsolul clasamentului direct în play-off și chiar pe loc de Conference League la final de stagiune. Giovanni Becali a vorbit în direct despre tehnicianul român și a spus de unde are, de fapt, oferte. În ce țară ar putea antrena „Pancone” din vara acestui an.

Ofertele pentru Daniel Pancu. Cine îl vrea pe antrenorul CFR-ului

Daniel Pancu a calificat CFR Cluj în preliminariile Conference League din sezonul viitor. După meciul încheiat la egalitate cu Dinamo în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii, antrenorul român a precizat că are oferte și din străinătate. Giovanni Becali a spus totul despre interesul care există pentru tehnician, dezvăluind că Turcia ar putea fi noua sa destinație.

ADVERTISEMENT

„Pancu, dacă are câteva oferte, sunt din Turcia, nu sunt din altă parte a Europei. Și totuși Turcia e o soluție pentru el, înaintea celor românești. Dar aici în România, dacă Neluțu se pune de acord cu el, nu e problemă. El are doi ani de contract”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Neluțu Varga vrea să continue cu Daniel Pancu la CFR Cluj

Despre viitorul lui Daniel Pancu a vorbit și Neluțu Varga. Patronul lui CFR Cluj și-a cerut scuze în direct și a spus că își dorește să continue alături de tehnicianul român. „Îi dau continuitate cu toată inima. Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat și s-a vehiculat, au fost foarte multe speculații, recunosc că am fost injectat din multe locuri.

ADVERTISEMENT
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce...
Digi24.ro
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat

Eu fiind departe… fiecare interpretează cum primește informația, dar nu l-am făcut niciodată nesimțit. Am spus că este o nesimțire să mă lase la greu, atâta timp cât eu i-am dat toată inima pe masă, iar când va fi bine se va vedea. Cine a fost la greu, va fi și la bine. Acum ar fi nedrept pentru mine să vin acasă în forță și să el să nu fi beneficiat și de lucrurile bune”, a mărturisit Neluțu Varga, tot în cadrul emisiunii „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care...
Digisport.ro
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte
  • 5 este numărul echipelor pregătite de Daniel Pancu în carieră
  • 2018 este anul în care Daniel Pancu s-a retras din cariera de fotbalist
Echipa din SuperLiga s-a salvat de la retrogradare și a rezolvat problema cu...
Fanatik
Echipa din SuperLiga s-a salvat de la retrogradare și a rezolvat problema cu antrenorul!
Primul transfer al verii la Dinamo! Atacantul a semnat pe cinci sezoane: „Ai...
Fanatik
Primul transfer al verii la Dinamo! Atacantul a semnat pe cinci sezoane: „Ai făcut un pas uriaș”
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A...
Fanatik
Cum a ajuns Filipe Coelho antrenor la Universitatea Craiova! Dezvăluiri în premieră: “A venit în România cu un simplu rucsac! Nu știa cât de mare e Craiova. Când s-a trezit, era deja implicat”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O...
iamsport.ro
Șocant! Un fost jucător argentinian al Rapidului distruge România: 'Sunt toți țigani! O țară groaznică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!