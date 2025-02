De unde are Marcel Ciolacu hanoracul Loro Piana. Monica Tatoiu e sigură: „N-a dat ăsta 4.000 de euro. Este scârțar”. Exclusiv

Monica Tatoiu comentează în stilul său caracteristic scandalul provocat de ținuta purtată de Marcel Ciolacu, într-un clip postat pe TikTok. Premierul României a apărut într-un hanorac marca Loro Piana, care se vinde pe site-ul oficial la aproape 4.000 de euro.

Cum ajung produsele Loro Piana în România

Hanoracul lui Marcel Ciolacu a devenit subiect de importanță națională, după ce s-a aflat că modelul purtat de el, în celebra scenă în care salvează pisicuța familiei, costă 3.900 de euro.

Monica Tatoiu nu crede în povestea cu hanoracul de aproape 4.000 de euro purtat de Marcel Ciolacu. Femeia de afaceri spune că România este plină de produse mai mult sau mai puțin originale, vândute pe sub mână. Ea a adus aminte de faptul că țara noastră este unul dintre cel mai mare producător de materiale textile și că marii producători, inclusiv cei din sectorul premium, .

O parte din aceste produse nu mai ajung în magazinele din Londra, Paris sau New York, din diferite motive. Unele au mici defecte și sunt date retur, altele dispar pur și simplu din fabrică și ajung pe piața neagră.

Monica Tatoiu: ”Era plin în Bacău de Moncler”

„La noi, toate curățătoriile din Bacău erau pline de Moncler. Eu am niște Prada de acolo. Care costa, nu știu, o jachetă. Am îmbrăcat-o ieri și mi-am adus aminte: 6000 de euro, 7000 mii de euro. Superbă. Una am și făcut-o cadou, că am luat două. Le-am luat cu 500 de lei. Fiecare bucată. Mi-au explicat cei de acolo că a venit Moncler-ul și le-a oprit producția, că era tot Bacăul îmbrăcat în acest brand”, e explicat Monica Tatoiu pentru FANATIK.

Femeia de afaceri, care este posesoarea unei averi considerabile, e de părere că nici în cazul premierului Marcel Ciolacu nu vorbim despre un obiect vestimentar luat ”de la reprezentanță”, chiar dacă pare mai greu de crezut. Cel mai probabil, spune Tatoiu, hanoracul lui Marcel Ciolacu , acolo unde se și fabrică.

”Așa e Loro Piana și mai este unul… Ăla care a fost cuplat cu Madalina Ghenea, Philip Plain. Philip Plain și Loro Piana sunt făcute în Turcia. Dacă mă strofoc, îi iau și eu lu’ fii meu, Loro Piana, adevărat. Cu 1000 lei.

Nu! N-a dat ăsta (n.r. Marcel Ciolacu) 4 mii de euro. Este scârțar. Mă distrează”, a mai explicat Monica Tatoiu.

Turcia, un Eldorado pentru politicieni

Afacerista susține că este deja o modă printre politicieni să îmbrace ținute fabricate în Turcia, care poartă numele unor branduri celebre, dar care se pot achiziționa la prețuri mult mai reduse.

”Sunt mulți politicieni care poartă mărci ca să se legitimeze. Turcia este Eldorado pentru ei. Brandurile mari produc acolo pentru ”boutique”. Produsele pot fi ”left-over” de la producătorul din Turcia. În Turcia se produce segmentul de calitate, China lucrează pentru America”, a încheiat Monica Tatoiu.

Marcel Ciolacu, în hanorac Loro Piana pe TikTok

Sâmbătă, 15 februarie, Marcel Ciolacu a postat un film pe TikTok, care îl arată în timp ce urcă pe o scară pentru a salva o pisicuță rămasă blocată pe un gard. Imaginile sunt realizate la reședința de protocol a premierului din zona Dorobanți.

Internauții au remarcat faptul că hanoracul pe care Ciolacu îl poartă în acest clip este identic cu cel realizat de brandul de lux Loro Piana și care costă 3.900 de euro.

Ciolacu mai apare purtând brandul italienesc în timp ce sortează cumpărături românești de la supermarket.