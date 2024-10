De unde au început tensiunile dintre Viorel Moldovan și Marius Șumudică. Omul care i-a adus pe amândoi la Rapid: „De acolo e 50 la sută motivul”

, Marius Șumudică nu a putut să se abțină și a venit cu replica. Dinu Gheorghe, fostul președinte al Rapidului, a făcut lumină în cazul Moldovan – Șumi.

Dinu Gheorghe: „De acolo e 50 la sută motivul”

Cearta celor doi oficiali ai trupei de pe lângă Podul Grant a fost concluzionată de Dinu Gheorghe, fostul președinte al Rapidului. Dinu Gheorghe a oferit detalii despre începuturile celor doi rapidiști în Giulești.

Fostul președinte sportiv a povestit despre prima contră dintre Șumudică și Moldovan. În al doilea mandat al său la Rapid, în 2010, Dinu Gheorghe era însărcinat cu numirea unui nou antrenor pentru clubul alb-vișiniu. În ciuda faptului că Moldovan a avut un succes în anterioara colaborare cu Gheorghe la FC Brașov, Șumudică i-a luat locul. A fost numit tehnicianul giuleștenilor.

„Între ei e o dispută mai veche. În 2010, Moldovan încheiase contractul cu FC Brașov, Șumudică încheiase contractul cu Bistrița și noul președinte de atunci de la Rapid trebuia să pună un antrenor. Moldovan spera că va fi antrenorul Rapidului după un an de colaborare la FC Brașov cu noul președinte al Rapidului.

Șumudică știa și el că noul președinte are pentru el o simpatie. Și președintele atunci l-a ales pe Șumudică. (nr. De ce l-a ales pe Șumudică?) Știa că iubește fotbalul, că e pasionat că îi place. Plus că era Giuleștiul, chiar dacă Viorel Moldovan jucase și el un an și jumătate, Șumudică avea alt pedigree în Giulești. Acel președinte am fost eu (…) Din toată această dispută, 50% ăsta e motivul”, a declarat Dinu Gheorghe potrivit .

Contre dure între Șumudică și Moldovan

Spre surprinderea tuturor, mai ales antrenorului din Giulești, Moldovan și-a criticat dur echipa la care este director. După fluierul final al partidei Rapid – Oțelul, fostul atacant „alb-vișiniu” a făcut un set de declarații șocante.

„Același egal ca de fiecare dată, dar astăzi l-am obținut într-un context diferit. Am întâlnit un adversar foarte bun, o echipă organizată excelent, o echipă vie, agresivă, care ne-a pus în dificultate în mai multe momente. Cred că este un rezultat echitabil.

Ne dorim de foarte mult să câștigăm primul meci pe Giulești. Nu reușim. Trebuie să aducem mai mult impact fizic în anumite situații. Nu prea am reușit acest lucru. Parcă suntem infanteria ușoară. Nu am discutat cu domnul Șucu. De ce să nu aibă răbdare? Ce ar trebui să facă domnul Șucu”, a spus Moldovan după meci.

Ulterior, Șumi a spus totul în direct la FANATIK SUPERLIGA. Tehnicianul nu a trecut cu vederea peste spusele lui Moldovan.

„N-o înţeleg nici eu. Ce să zic? Nu mi-a căzut bine declaraţia lui Viorel Moldovan cu infanteria uşoară. E părerea lui Viorel, e preşedintele clubului. Într-un final îl respect, dar nu mi se pare ok să avem astfel de intervenţii la adresa jucătorilor şi antrenorului.

Nu stau să comentez. Îl respect, e colegul meu, dar am plecat puţin dezgustat când am văzut declaraţia. Am întâlnit o echipă grea, o echipă omogenă care joacă de doi ani împreună. Au acelaşi antrenor de 3-4 ani”, a spus Marius Șumudică.

Viorel Moldovan, cu replică la replică

Nici nu a apucat să treacă multă vreme, că Viorel Moldovan a preluat cuvântul. Intrând printr-un apel telefonic la FANATIK SUPERLIGA, președintele a trebuit să preia cuvântul după criticile lui Șumudică.

„Nu ar trebui să fie deranjat, nu este o ofensă ceea ce am spus eu. Infanteria uşoară este o unitate militară specializată de operaţiuni rapide şi sensibile. Este concepută pentru a lupta în terenuri dificile şi pentru a efectua misiuni care necesită multă mobilitate.

Deci nu ştiu de ce s-au ofuscat băieţii şi chiar Marius Şumudică. Există colaborare, nu există probleme. Dar ce ofensă am făcut? Din calitate de preşedinte, nu pot să îmi exprim părerea? Sunt sătul de atâtea plânsături, să termină. Trebuie să demonstrăm în teren”, a declarat Viorel Moldovan.