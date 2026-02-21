De unde făcea rost de bani pentru concursuri Julia Sauter. Patinatoarea a făcut sacrificii mari

ADVERTISEMENT

Fără o situație financiară strălucită, Julia Sauter a fost nevoită să se descurce cum poate pentru a face rost de bani să meargă la concursuri. Sportiva, care a primit cetățenia română în toamna anului trecut, a cerut ajutorul tuturor.

Julia Sauter, probleme cu banii. Cum ajungea la concursuri

Patinatoarea în vârstă de 28 de ani , însă puțină lume știe cu ce probleme s-a confruntat pentru a ajunge la acest nivel. A fost o perioadă în care ea a aplicat pe o platformă unde se pot face donații.

”Sunt Julia Sauter, patinatoare și deținătoare a nouă titluri de campioană a României la patinaj artistic. Reprezint România în competițiile de patinaj din anul 2012 și visul meu cel mai prețios e să obțin, pentru România, calificarea la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Milano-Cortina.

Calificarea se decide la Boston, la Campionatele Mondiale de anul acesta (n.r. – 2025), în perioada 25-30 martie. Reprezint cu mândrie România și sunt extrem de recunoscătoare tuturor celor care m-au sprijinit pe parcursul acestor ani. Și vă cer încă o dată sprijinul pentru a-mi îndeplini acest vis.

Mă găsesc, din nou, într-o situație extrem de dificilă: chiar dacă m-am clasat, trei ani la rând, în Top 10 la Campionatele Europene de Patinaj Artistic, rezultate istorice pentru România, nu am în acest moment certitudinea că eu și echipa mea vom primi susținerea financiară necesară deplasării la Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic de la Boston, din Statele Unite”, a scris Julia Sauter, pe platforma .

Stresată din cauza lipsei finanțelor

În continuarea mesajului postat pe platforma de donații, patinatoarea a explicat că nu a primit ajutor financiar din partea federației române din diferite motive, iar acest lucru i-a cauzat mari bătăi de cap.

”Cu mai puțin de o lună înainte de plecarea la Boston, răspunsurile pe care le primesc sunt creatoare de stres și nesiguranță: ‘Federația de patinaj încă nu și-a rezolvat problemele juridice, de aceea nu te putem ajuta’; ‘Nu ai încă pașaport românesc, deci nu te putem ajuta…’

Înțeleg foarte bine toate aceste explicații, e o situație asupra căreia nu am absolut niciun control – dar trebuie să existe soluții chiar și în aceste cazuri. La urma urmei, atletul e cel care suferă și e cu totul și cu totul stresant să nu știi la ce să te aștepți, pe ce poți conta, dacă poți conta etc.

În acest moment al sezonului și cu privirea spre Boston, ar trebui să mă concentrez pe antrenamente, pe pregătire, pe modalitățile prin care-mi pot atinge țintele sportive. Or, eu nu pot să dorm pentru că nu știu dacă voi avea resursele financiare necesare pentru a merge la Mondiale”, a notat ea.

Ce promisiune le-a făcut donatorilor

În încheierea mesajului postat în urmă cu aproximativ un an, Julia Sauter le-a promis tuturor celor care o vor ajuta financiar că toți banii îi va folosi pentru a merge la Mondialele de la Boston și la un concurs în Polonia.

”Acestea sunt motivele inițierii unei campanii de strângere de fonduri și sper din toată inima că autoritățile vor realiza cât de stresant, trist, dificil e pentru un atlet să recurgă la această soluție, să ceară ajutor.

Toate donațiile vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare la Campionatele Mondiale, dar și la o competiție pregătitoare, în Polonia, peste două săptămâni.

Mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să citească aceste rânduri, celor care decid să mă sprijine sau, pur și simplu, dau mai departe mesajul meu către oamenii care pot să ajute. Dacă sunt companii care mă pot sprijini cu sponsorizări, v-aș fi extrem de recunoscătoare și vă rog să mă contactați”, a scris Sauter.

Câți bani a strâns pe platforma de donații

În urma aplicării pe platforma gofoundme.com, nu mai puțin de 223 de persoane au donat pentru Julia Sauter și s-au strâns peste 9.000 de euro. O parte dintre aceste donații au venit însă abia în ultimele zile, după evoluția pe care a avut-o la Milano Cortina.

Cele mai mari donații, una de 500 de euro și alta de 309 euro au venit de persoane anonime și au fost făcute în timpul desfășurării programului liber de la Jocurile Olimpice.

Julia Sauter are gânduri de retragere

La scurt timp după rezultatul fantastic obținut la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, sportiva în vârstă de 28 de ani a mărturisit că și nu crede că va mai concura prea mult timp.

”Încă nu știu cât voi mai concura, maximum doi ani. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață – și nu mai ești tânăr”, a declarat Julia Sauter.