Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Îi tăiați salariul la jumătate?”. Răzvan Zăvăleanu a explicat care este situația lui Marius Șumudică la CFR Cluj

CFR Cluj nu traversează deloc cea mai liniștită perioadă. Cei mai afectați sunt jucătorii, care pierd mii de euro la salariu. Care este situația lui Marius Șumudică. Răzvan Zăvăleanu face lumină în cazul tehnicianului.
Adrian Baciu
17.09.2026 | 19:45
Ii taiati salariul la jumatate Razvan Zavaleanu a explicat care este situatia lui Marius Sumudica la CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Răzvan Zăvăleanu, explicații privind situația lui Marius Șumudică la CFR și salariul acestuia. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Majoritatea jucătorilor de la CFR Cluj, vorbim de cei aflați deja la echipă de mai multe luni, urmează să aibă salariile micșorate. Situația financiară a clubului și insolvența l-au obligat pe administratorul judiciar să umble la veniturile fotbaliștilor. Răzvan Zăvăleanu a explicat care este situația lui Marius Șumudică. Cum a răspuns la întrebarea: „Îi tăiați salariul la jumătate tehnicianului?”.

Ce spune administratorul judiciar de la CFR de o posibilă tăiere a salariului lui Șumudică

De aproape o lună, CFR Cluj este intrată în procedura de insolvență. Oficialii din Gruia admit că clubul este într-o situaţie financiară delicată. Din această cauză se depun eforturi majore pentru a aduce situația pe linia de plutire. Numai în ultimele săptămâni au fost înregistrate tăieri salariale importante în rândul jucătorilor de la CFR.

ADVERTISEMENT

La FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, a dezvăluit faptul că majoritatea jucătorilor au acceptat diminuarea salarială. Horia Ivanovici l-a întrebat direct despre situația contractuală a lui Marius Șumudică (55 de ani). Oficialul a dat de înțeles că nu s-ar pune problema acestui lucru. „(n.r. Îi tăiați salariul la jumate lui Marius Șumudică?) De unde o asemenea informație?”, a fost replica acestuia.

Șumi a recunoscut în ultimele zile că, dacă se va ajunge la o astfel de situație, nu va sta pe gânduri și va pleca de la CFR Cluj. Răzvan Zăvăleanu a explicat cum decurg lucrurile la club din acest punct de vedere: „Să știți că noi încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru toată lumea, astfel încât să nu existe o parte foarte mulțumită și una total nemulțumită.

ADVERTISEMENT
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
Digi24.ro
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan

Încercăm să echilibrăm lucrurile și când e vorba de jucători, și când e vorba de ceilalți angajați. Adică nu pleacă nimeni de la premisa de rea-credință: haideți să le tăiem ăstora salariul așa, de florile mărului. Nu, ne uităm pe cifre, încercăm să facem în așa fel încât lumea să fie ok și să-și facă treaba după aceea fără o presiune suplimentară”.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Era mort". Au apărut imaginile! Ce a putut să facă Raheem Sterling, după accidentul de pe autostradă

Ce asigurări primește Marius Șumudică de la Răzvan Zăvăleanu: „Nu are nimeni intenția să-l schimbe”

Date fiind condițiile în care își derulează activitatea, Marius Șumudică nu și-a ascuns deloc nemulțumirile. La începutul lunii, tot la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul nu a ascuns faptul că răbdarea sa a ajuns aproape de limită. Era perioada în care jucătorii de valoare, printre care și Korenica, plecau pe bandă rulantă.

ADVERTISEMENT

Din cealaltă perspectivă, a conducerii clubului, „Șumi” primește vești bune. Nimeni nu se gândește să-l schimbe. Chiar Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, a dat asigurări că postul său pe banca tehnică nu este în pericol: „N-are nimeni nicio intenție să-l schimbe, Doamne ferește! Omul își face foarte bine treaba, e implicat acolo”.

„Îi tăiați salariul la jumătate?”. Răzvan Zăvăleanu a explicat care este situația lui Marius Șumudică la CFR Cluj

Nebunie la Craiova înaintea duelului cu FCSB! Biletele se vând precum pâinea caldă....
Fanatik
Nebunie la Craiova înaintea duelului cu FCSB! Biletele se vând precum pâinea caldă. Câte mai sunt la vânzare. Update
Revelația începutului de sezon în SuperLiga: „Îi croșetează pe toți! Am crezut că...
Fanatik
Revelația începutului de sezon în SuperLiga: „Îi croșetează pe toți! Am crezut că e Messi”
Denis Drăguș îi mai cere lui Gigi Becali o „bombă”: Nicolae Stanciu la...
Fanatik
Denis Drăguș îi mai cere lui Gigi Becali o „bombă”: Nicolae Stanciu la FCSB!
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Bombă! Ladislau Bölöni a decis să se implice la o echipă de tradiție...
iamsport.ro
Bombă! Ladislau Bölöni a decis să se implice la o echipă de tradiție din România: 'M-a rugat cineva. Echipă, stadion, academie'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!