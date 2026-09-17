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Majoritatea jucătorilor de la CFR Cluj, vorbim de cei aflați deja la echipă de mai multe luni, urmează să aibă salariile micșorate. Situația financiară a clubului și insolvența l-au obligat pe administratorul judiciar să umble la veniturile fotbaliștilor. Răzvan Zăvăleanu a explicat care este situația lui Marius Șumudică. Cum a răspuns la întrebarea: „Îi tăiați salariul la jumătate tehnicianului?”.

Ce spune administratorul judiciar de la CFR de o posibilă tăiere a salariului lui Șumudică

De aproape o lună, CFR Cluj este intrată în procedura de insolvență. Oficialii din Gruia admit că clubul este într-o situaţie financiară delicată. Din această cauză se depun eforturi majore pentru a aduce situația pe linia de plutire. Numai în ultimele săptămâni au fost înregistrate tăieri salariale importante în rândul jucătorilor de la CFR.

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La FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, a dezvăluit faptul că . Horia Ivanovici l-a întrebat direct despre situația contractuală a lui Marius Șumudică (55 de ani). Oficialul a dat de înțeles că nu s-ar pune problema acestui lucru. „(n.r. Îi tăiați salariul la jumate lui Marius Șumudică?) De unde o asemenea informație?”, a fost replica acestuia.

Șumi a recunoscut în ultimele zile că, dacă se va ajunge la o astfel de situație, nu va sta pe gânduri și va pleca de la CFR Cluj. Răzvan Zăvăleanu a explicat cum decurg lucrurile la club din acest punct de vedere: „Să știți că noi încercăm să găsim cele mai bune soluții pentru toată lumea, astfel încât să nu existe o parte foarte mulțumită și una total nemulțumită.

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Încercăm să echilibrăm lucrurile și când e vorba de jucători, și când e vorba de ceilalți angajați. Adică nu pleacă nimeni de la premisa de rea-credință: haideți să le tăiem ăstora salariul așa, de florile mărului. Nu, ne uităm pe cifre, încercăm să facem în așa fel încât lumea să fie ok și să-și facă treaba după aceea fără o presiune suplimentară”.

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Ce asigurări primește Marius Șumudică de la Răzvan Zăvăleanu: „Nu are nimeni intenția să-l schimbe”

Date fiind condițiile în care își derulează activitatea, Marius Șumudică nu și-a ascuns deloc nemulțumirile. La începutul lunii, tot la FANATIK SUPERLIGA, . Era perioada în care jucătorii de valoare, printre care și Korenica, plecau pe bandă rulantă.

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Din cealaltă perspectivă, a conducerii clubului, „Șumi” primește vești bune. Nimeni nu se gândește să-l schimbe. Chiar Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar, a dat asigurări că postul său pe banca tehnică nu este în pericol: „N-are nimeni nicio intenție să-l schimbe, Doamne ferește! Omul își face foarte bine treaba, e implicat acolo”.