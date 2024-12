De unde provine, de fapt, materia primă, pentru produsele KFC şi Pizza Hut care se vând în România. Puțini oameni se gândesc la așa ceva când merg să mănânce la fast food

În țara noastră sunt peste patru milioane de români care mănâncă lunar de la KFC sau Pizza Hut, însă nu știu exact ce conțin și de unde provine materia primă pentru prepararea acestor produse de tip fast-food.

De unde provin ingredientele din KFC și Pizza Hut

În anul 1994 s-a deschis primul restaurant din România, iar în 1997 primul restaurat KFC, românii făcând cunoștință cu aceste tipuri de mâncare rapidă și gustoasă, dar cu proveniență necunoscută în unele cazuri. Deși interesul populației a devenit unul foarte mare, puțini s-au interesat de unde provin circa 80% din materiile prime necesare acestor produse.

ADVERTISEMENT

Ca să eliminăm orice suspiciune, 80% din ingredientele folosite de KFC și Pizza Hut celebre provin de la producători locali. Adică cele circa 625 de tone de carne de pui, 75 de tone de legume și peste 225 de tone de făină sunt produse în țara noastră.

Pentru KFC, furnizorii principali de carne de pui sunt Agrisol Internațional RO SRL, Agricola International S.S, Safir S.R.L, Aayles Prod S.A și Bona Avis S.R.L.

ADVERTISEMENT

Povestea de succes a Colonelului Snaders

În ceea ce privește povestea KFC-ului, cei care au dezvoltat afacerea au mizat pe gustul puiului gătit după rețeta patentată a Colonelului Sanders, ce conține un mix de 11 ierburi și condimente secrete, vechi de peste 75 de ani. Inconfundabilul produs a trimis lanțul de restaurante de tip fast-food în topul preferințelor oamenilor din toată lumea.

Kentucky Fried Chicken, listat la Bursa din New York sub codul KFC, este deținut de către Yum! Brands, Inc.. Fondatorul celebru, care a dat și fața acestei afaceri, a fost Colonelul Harland Sanders, un antreprenor și bucătar american care a revoluționat gătirea puiului.

ADVERTISEMENT

El a descoperit pasiunea pentru gătit încă din copilărie. Rămas orfan de tată și cu o mamă recăsătorită, Harland Sanders a trebuit să se maturizeze. A învățat să gătească de mic, iar după ce mama lui și-a găsit un nou soț, tânărul Sanders a plecat de acasă, angajându-se în mai multe locuri: a fost conductor de tramvai, soldat în Cuba, pompier, student la Drept și chiar și avocat pentru o perioadă, a vândut asigurări, a fost lucrător pe un vapor și abia la 40 de ani s-a apucat să gătească pentru călătorii înfometați care făceau popas la benzinăria sa din Corbin, Kentucky.

Încrederea i-a adus milioane de dolari

Cu timpul, oamenii au început să vină într-un număr mult mai mare să mănâne la el, astfel că Sanders a fost nevoit să se mute într-un motel care avea și restaurant. De acolo a început perfecționarea al puiului de la KFC. A primit titlul de Colonel din partea guvernatorului Ruby Laffoon pentru contribuția sa la dezvoltarea bucătăriei regionale.

ADVERTISEMENT

După ani în care și-a vândut puiul gătit după rețetă proprie pe 5 cenți, Colonelul Sanders și-a vândut drepturile de pregătire a puiului unui grup de investitori care au pus bazele unei afaceri de milioane. Aceștia au deschis și primele restaurante, în timp ce Sanders se afla pe locul doi al celor mai cunoscute personalități ale vremii din Statele Unite ale Americii.