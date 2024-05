De unde provine, de fapt, numele trupei Candy. Giulia Anghelescu a spus abia acum adevărul

Mama Giuliei Anghelescu a făcut declarații emoționante în fața fiicei sale. Deși au o relație apropiată și sunt cele mai bune prietene, artista a aflat abia acum un secret pe care cea care i-a dat viață l-a păstrat ani buni.

Mama Giuliei Anghelescu, rară apariție în public

Giulia Anghelescu a avut înclinații artistice încă de la trei ani și demersurile sale spre o carieră artistică au început încă din școala primară. A studiat pianul, dar nu a fost încântată, fiind mai interesată de o carieră solo.

Și-a îndeplinit scopul, dar până acolo a fost un drum lung. Ce nu știe multă lume, este că întotdeauna, în spatele său au fost părinții ei. Tatăl, dar și mama sa, i-au călăuzit pașii și au susținut-o indiferent de alegerile făcute.

O prietenă de familie i-a observat talentul, dar primul care a pus bazele pentru viitorul strălucit al artistei a fost Marian Olteanu, de la Kompact. Mama vedetei, care apare rar în public, a povestit totul în

„Trupa Kompact a avut un concert în Galați. Și întâmplător, la restaurantul unde serveau masa, eram și noi. Tatăl tău se știa cu artiști și din București și am ajuns să intrăm într-o discuție cu Marian Olteanu. Și-a zis o vorbă, ‘Voi trebuie să investiți în copilul ăsta, pentru că ea vă face diminețile frumoase. Este un copil foarte talentat și vă aștept la studio la București’.

Prima piesă pe care ai înregistrat-o acolo, Pseudofabilă, era singura piesă cântată de el cu vocea. Și atunci ai început să ai o piesă românească, de copii, cu care să mergi la festivaluri”, a povestit mama Giuliei Anghelescu.

Cum a luat naștere trupa Candy

Momentul de glorie a fost trăit de Giulia Anghelescu în anii 2000, când , alături de Claudia Pavel și Elena Vasilache. Dar, înainte de asta, a existat formația Flash, unde a cântat împreună cu Andreea Antonescu.

„Tatăl tău a sperat că acolo unde nu va reuși el să ajungă, vei ajunge tu. Se ridicau mulți copii talentați în Galați. Cu familia Antonescu ne împrietenisem. Și cei doi părinți au discutat, ‘Facem o grup de fete’”, a povestit mama artistei.

Proiectul a rezistat doar câteva luni, pentru că Giulia, care a mărturisit că prefera să facă legea încă de la grădiniță, și-a dorit să fie „propriul său șef”, iar caracterele puternice fetelor nu s-au potrivit.

„Și s-a format grupul Flash, prima variantă a formației Candy. Dar grupul a rezistat doar două concerte. Dar a fost o experiență frumoasă. Am făcut ședință foto pe faleză. Copertă de album, dar noi aveam trei piese mari și late.

Am avut un concert la Galați ș a mai fost unul la Tulcea. Ăla a fost apogeul, în care nu ne-am mai înțeles. Și gata, s-a spart gașca. Apoi a fost o variantă în care să continuăm eu, Andreea Antonescu și cu Andreea Bălan. Mai rău. Ar fi fost o trupă care s-ar fi numit Scânteia”, a completat Giulia Anghelescu.

Cum a fost ales numele trupei

Astfel, cu un album scris chiar de ea și de însoțită de tatăl său, Giulia Anghelescu a mers la studioul lui Laurențiu Duță. „După care m-am dus cu tata cu un semi album pe care mi-l scrisesem eu la Laurențiu , la Năvodari. Și m-am dus fix eu cu tata. Dacă mergeai tu, nu cred că ne mai întorceam în formula de trupă. Dar ne-am dus numai noi doi. Aveam și prima poză a formației Candy”, a povestit cântăreața.

Chiar dacă la început nu a fost de acord cu ideea, mama vedetei s-a implicat și s-a dedicat în totalitate proiectului. Nu doar că citea saci întregi de scrisori și formula răspunsuri, dar a gândit și numele trupei. „Ce am căutat, era un nume din două silabe, care putea fi scandat de public. Așa s-a născut numele”, a spus femeia.

Mama Giuliei Anghelescu, mărturisirea pe care nu a făcut-o niciodată

Dar în perioada în care Giulia Anghelescu mergea din studio în studio și încerca să-și urmeze visul, mama ei a simțit o ruptură, pentru că petreceau mai puțin timp împreună. Vedeta s-a apropiat mult de tatăl ei, iar cea care i-a dat viață i-a mărturisit, abia acum, că a suferit.

„Parcă nu-mi mai găseam locul. Mi s-a părut că te-ai atașat foarte tare de el. Nici nu cred că am mai spus nimănui lucrul ăsta până acum. Am început dacă nu trebuie cumva să fac un copil, repede. Să am și eu un copil al meu. Că tu nu mai erai pe lângă mine deloc. Îmi răspundeai, că nu-ți convenea”, a spus

Ulterior, lucrurile s-au redresat, devenind, din nou, cele mai bune prietene. Femeia a dezvăluit că întotdeauna a fost mândră de fiica sa și a spus, totodată, ce relație are cu Vlad Huidu: „S-a lipit din sufletul meu din prima clipă. Și e băiatul meu. Eu am băiat și fată”.

Dar, privind în urmă, să fii mama unei vedete nu a fost mereu ușor. Pentru că nu i-a plăcut să se afișeze, femeia a auzit fel și fel de păreri despre fiica sa și cu greu s-a abținut să nu-i ia apărarea Giuliei.

„Nu mi-a plăcut niciodată să dau interviuri, să apar în presă. Nu vine să mă întrebe nimeni nimic. Și îmi amintesc un moment la un concert în aer liber. În fața mea era un cuplu, un domn și o doamnă. Eu stăteam în public să vadă. Și la un moment, s-a întors un domn și i-a zis doamnei, ‘Halal de mă-sa care a făcut-o’. Și altădată, când puțin a stat să răbufnesc, o doamnă, când vă prezenta pe voi, s-a întors către cineva din grup și a zis, ‘E, Giulia, cred că o cheamă Iulia în buletin’. Și aveam buletinul tău la mine și îmi venea s-o scot. Când am fost mândră de tine, tot timpul… Nu am fost niciodată să-mi fie jenă”, este un episod pe care mama Giuliei Anghelescu și l-a amintit.